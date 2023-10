Quand un indépendant est en incapacité de travail pour une longue durée, il a financièrement intérêt à cesser toute son activité

De manière générale, certains indépendants préfèrent prévenir que guérir : ils peuvent, sous certaines conditions, prendre une assurance complémentaire "revenu garanti". Ils doivent par exemple être domiciliés en Belgique et avoir moins de 55 ans lors de la souscription. "Cette protection vous offre une sécurité pour vous-même et votre famille, et ce, pour une prime étonnamment avantageuse", explique la caisse d’assurance sociale Xerius sur son site. "En outre, vous pouvez verser le montant à des fins fiscales, de sorte que vous payez également moins d’impôts."

Au-delà de cette mesure préventive, deux aides financières sont proposées à l’indépendant en incapacité de travail, sous certaines conditions : l’une est une indemnité de la part de la mutuelle et l’autre est la suspension du paiement des cotisations sociales.

Un indépendant ne peut pas décider tout seul de se mettre en incapacité de travail : c’est au médecin de déclarer qu’il doit arrêter l’entièreté de son activité pour cause de maladie ou blessure. C’est donc uniquement sous l’accord du médecin que l’indépendant peut demander une indemnité auprès de sa mutuelle et ce, après au moins 8 jours consécutifs d’incapacité. L’allocation commence à partir du jour où le certificat a été établi et signé par le médecin, s’il a été présenté à temps. Les jours précédant la signature du certificat par le médecin ne sont pas remboursés.

Ne plus payer les cotisations sociales

Pour éviter de continuer à payer les cotisations sociales pendant qu’on est malade, il existe "l’assimilation pour cause de maladie", c’est-à-dire le droit à suspendre le paiement de ses cotisations sociales, tout en bénéficiant encore des droits sociaux liés (comme la pension ou la mutuelle). "L’indépendant qui est malade pendant une longue durée, disons trois mois minimum, a intérêt à envoyer une demande d’assimilation pour cause de maladie, demande qu’il adresse à l’INASTI via sa caisse d’assurance sociale", explique Evi Meybosch, responsable du bureau de Louvain-la-Neuve de la caisse d’assurance sociale Xerius. "Si cette assimilation est obtenue, l’indépendant ne doit plus payer de cotisations sociales pour la durée de sa maladie. Mais ce n’est pas pour tous les cas malheureusement."

En effet, ce soutien financier est octroyé selon le début et la fin de l’incapacité de travail. Pour comprendre ce principe, il faut concevoir l’année à travers les trimestres. Concrètement, pour avoir droit à un "trimestre assimilé", il faut être en incapacité depuis un jour du premier mois du trimestre jusqu’à un jour du dernier mois du trimestre. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’assimilation ne peut pas être appliquée. "Les règles sont assez strictes", concède Evi Meybosch.

guillement S'il y a de la fraude, c'est que le médecin est au courant.

Avec un règlement aussi rigide, n’y a-t-il pas un risque de fraude ? Des indépendants qui faussent le début ou la fin de leur incapacité pour avoir droit à une assimilation, en sachant que la demande peut se faire de manière rétroactive… "S’il y a de la fraude, c’est que le médecin est au courant", explique la responsable de Xerius. "En tant que caisse d’assurance sociale, nous ne demandons pas les attestations médicales. C’est l’INASTI qui s’occupe du contrôle. Nous ne sommes que le relais."

Arrêter son activité à 100 %

Cette mesure s’applique uniquement dans le cas où la personne malade ou blessée a arrêté à 100 % son activité. Si l’indépendant, courageux, décide plutôt de diminuer ses journées de travail, "il doit faire attention car il sera considéré comme un indépendant à titre principal, avec les cotisations qui vont avec. Et son indemnité mutuelle risque aussi de diminuer puisqu’il travaille", avertit Evi Meybosch.

guillement Si l'indépendant malade continue de travailler en diminuant son activité, il doit faire attention car il sera considéré comme un indépendant à titre principal, avec les cotisations qui vont avec.

"Après, ça dépend de combien il gagne avec son activité d’indépendant", nuance-t-elle. "Si c’est une petite activité où il ne gagne pas beaucoup, là ça peut être moins intéressant de continuer de travailler. Mais si c’est une activité qui lui rapporte énormément d’argent, forcément c’est différent."

L’indépendant doit également savoir que s’il demande de manière rétroactive son assimilation alors qu’il a déjà payé sa cotisation trimestrielle, "il ne sera pas remboursé tout de suite. On ne peut le faire que quand on connaît le revenu définitif, ce qui peut prendre quelques mois."