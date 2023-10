Combien rapporte un diplôme supplémentaire ?

Une personne sans diplôme de l'enseignement supérieur gagne en moyenne 3.215 euros brut par mois, selon le Rapport des salaires Jobat 2023 qui se base sur les chiffres du Baromètre des salaires Jobat. À titre de comparaison, le salaire mensuel brut moyen en Belgique est de 3.881 euros et un bachelier professionnel peut compter sur un salaire brut mensuel moyen de 3.661 euros.

Décrocher un diplôme de master après un baccalauréat est donc très lucratif. Un master d'une haute école rapporte en moyenne 4.013 euros brut par mois, soit 9,61% de plus qu'un baccalauréat. Les salariés ayant obtenu leur master à l'université toucheront par la suite un salaire mensuel brut moyen de 4.624 euros . C'est 26,3% de plus que le salaire mensuel brut moyen des bacheliers professionnels et 43,83% de plus que celui des salariés sans diplôme de l'enseignement supérieur.

Découvrez l'entièreté des chiffres en consultant le tableau suivant

Comparaison 2022 vs. 2018

Les salaires ont tous augmenté au fil des ans, et encore plus ceux des personnes les plus diplômées. Alors qu'une personne sans diplôme de l'enseignement supérieur devait se contenter d'un salaire mensuel brut moyen de 2.811 euros en 2018, elle peut compter sur une augmentation de 14,8% au jour d'aujourd'hui.

Un bachelier professionnel gagnait 14,2% de plus en 2022 qu'en 2018, où le salaire mensuel brut moyen était encore de 3.206 euros. Les diplômés de master en haute école et à l'université ont quant à eux vu leur salaire augmenter respectivement de 11,7% et de 15,6%. En 2018, leur rémunération mensuelle brute moyenne était encore de 3.592 euros (haute école) et 4.001 euros (université).

Évolution des salaires

Enfin, les personnes ayant le plus de diplômes connaissent une évolution salariale plus importante au fur et à mesure que leur expérience de travail augmente. Celles-ci voient leur salaire doubler (+153,75%) du début à la fin de leur carrière. Un diplômé de master académique commence toujours en moyenne à 2.783 euros brut par mois et, après 30 ans d'expérience, il peut compter sur 7.062 euros brut par mois sur sa fiche de paie.

Une personne sans diplôme de l'enseignement supérieur commence quant à elle à 2.496 euros et verra son salaire lentement progresser pour finalement atteindre une moyenne mensuelle de 3.848 euros brut, soit une augmentation d'à peine 54,17%.

Enfin, en tant que bachelier professionnel, votre salaire augmentera de 97,47% entre le début et la fin de votre carrière, soit 2.488 euros au départ et 4.913 euros après 30 ans d'expérience. Les bacheliers académiques verront leur salaire mensuel brut évoluer de 2.522 euros à 5.421 euros au cours de leur carrière, soit une croissance de 114,95% en 30 ans.

En conclusion, poursuivre ses études et (tenter de) décrocher un diplôme supérieur s’avère payant, en début mais aussi en fin de carrière. Vous savez désormais pourquoi vous étudiez/avez étudié…

Source : Jobat.be