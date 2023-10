De plus en plus de travailleurs qui optent pour la semaine de quatre jours

Travail : la semaine de quatre jours perce timidement dans les PME

Six mois après l’introduction de la mesure, 7 % des PME bruxelloises ont mis en place la possibilité de prester son temps plein sur 4 jours au lieu de 5, contre 6 % en Flandre et 3 % en Wallonie. Mais les patrons y semblent plus favorables en Wallonie qu’en Flandre.