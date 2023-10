Emploi, productivité, consommation, loisirs, pollution… : Quelles seraient les conséquences d’un passage à la semaine de quatre jours payée cinq ?

À lire aussi

Mais pour Bruno Van der Linden, professeur émérite d’économie à l’UCLouvain et chercheur à l’Ires, il faut examiner tous les effets induits et pas seulement ceux qui servent le point de vue de l’un ou l’autre. L’économiste signe à ce sujet une analyse dans “Regards économiques”, la revue de l’Ires. Un sujet qui ne fait pas seulement débat en Belgique ou dans la France des 35 heures, mais qui vit beaucoup dans le monde anglo-saxon, avec des expériences pilotes menées aux États-Unis, en Irlande, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.

"Si les travailleurs produisent réellement en quatre jours le même niveau d’efforts qu’en cinq, une hausse de stress et de la fatigue au travail est fort plausible.”

L’emploi trinque

Mais quelles seraient donc les conséquences d’une semaine de quatre jours payée cinq ? La première, et la plus évidente, c’est l’augmentation du coût du travail. “Le coût horaire du travail augmente de 20 %, écrit Bruno Van der Linden. Ceci diminue les marges des entreprises. Et si la durée de fonctionnement de l’entreprise baisse autant que la durée du travail de sa main-d’œuvre, le niveau de production et les recettes associées diminuent.” Tôt ou tard, “cela mène à une réduction de la quantité de main-d’œuvre souhaitée par les entreprises. Bref, à terme, c’est l’emploi qui trinque.”

"Mais on ne peut s’arrêter à ces effets directs car une telle modification a des effets induits”, nuance immédiatement l’économiste.

Productivité en hausse

D’abord, avec la fatigue qui diminue et la meilleure conciliation avec la vie privée, la productivité horaire devrait augmenter. Mais jusqu’à quel point ? “Si les travailleurs produisent réellement en quatre jours le même niveau d’efforts qu’en cinq, une hausse de stress et de la fatigue au travail est fort plausible.” Dès lors, demande le Pr Van der Linden, une telle hausse de la productivité est-elle accessible et durable ?

Ensuite, si l’entreprise veut conserver le même volume de production, la RTT peut déboucher sur une embauche compensatoire, du moins si la main-d’œuvre adéquate est disponible. Si elle l’est, il faudra la recruter et la former. Si ce n’est pas le cas, il faudra payer des heures supplémentaires. “Dans les deux cas, le coût du travail augmente. ”

Pouvoir d’achat écorné

Si embauche il y a, cela augmentera les revenus du travail dans l’économie, ce qui génère une hausse de la consommation, dont une large part est cependant importée. L’effet de relance de l’économie nationale est donc limité. En outre, si les entreprises, confrontées à une hausse de leurs coûts, augmentent leurs prix de vente, “cela écornera le pouvoir d’achat des ménages”.

Par contre, si une entreprise passe, par exemple, aux 32 heures par semaine, la durée d’utilisation du capital (locaux, machines…) pourrait augmenter, ce qui aurait un effet favorable sur les coûts totaux de production.

Face à la complexité de ces effets (auxquels on peut encore ajouter l’impact du temps de loisir accru ou sur les émissions de gaz à effet de serre), “les raisonnements simples et mécaniques sont erronés”, conclut l’économiste. “Et il ne suffit pas d’épingler des études de cas parmi des entreprises volontaires pour fonder telle ou telle thèse.”