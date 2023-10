Utiliser sa trésorerie à titre personnel en tant qu’indépendant : “Rien n’est jamais gratuit”

Un indépendant a en effet la possibilité d’utiliser la trésorerie de son entreprise à titre personnel, mais sous certaines conditions. D’abord, il faut distinguer les indépendants qui travaillent sous le statut de “personne physique”, et ceux qui exercent leur activité sous le statut de “société”.

Dans le cas des indépendants en personne physique, c’est très simple, la trésorerie de l’activité est directement assimilée au patrimoine personnel de son dirigeant. Ainsi, l’indépendant peut librement utiliser cet argent à titre personnel, pour l’achat d’un bien immobilier par exemple.

Création d’un “compte courant”

”Toutefois, il faut savoir que de nombreux indépendants exercent leur activité sous le statut de 'société'. Ceci leur permet de choisir des voies moins imposées qu'un indépendant personne physique tout en respectant les lois", souligne Vincent Hesbois de la Compagnie Royale des Experts-Comptables et Comptables de Belgique. Ceci est l'option la plus intéressante sous réserve que l'activité rapporte suffisamment.

En outre, utiliser l’argent disponible dans la trésorerie de sa société est beaucoup plus complexe pour un indépendant. "Si un dirigeant utilise la trésorerie de sa société, le montant prélevé sera repris via le compte courant. Cela correspond en fait à une dette du dirigeant, embraye Vincent Hesbois. Le dirigeant a donc une dette envers la société qu'il devra obligatoirement rembourser à terme. Et d'ici là, chaque année, il paye des intérêts dessus, à hauteur de 7,14% (taux en 2022, NdlR). Cette méthode est à éviter."

Comme un prêt à la société

Par ailleurs, il est possible pour l’indépendant de prendre une avance sous la forme d'un prêt inscrit dans la comptabilité de sa société, et de rembourser chaque mois, pendant plusieurs années. C’est un prêt dont le taux utilisé peut être soit le taux défini par le Ministère des Finances, soit un taux aligné sur le marché financier choisi et justifié par le dirigeant. Ce prêt étant inscrit dans la comptabilité, si la société fait faillite, le curateur réclamera cette somme au gérant sur base du plan de remboursement ou immédiatement dans le cadre d’un compte courant débiteur.

”L’argent de ce prêt peut sans problème servir à un projet immobilier personnel, ou pourquoi pas à financer la création d’une autre société immobilière, suggère Vincent Hesbois. Si l’indépendant cherche à se loger, la société peut aussi investir dans une habitation que le dirigeant occupe à titre privé en versant un loyer ou un avantage en nature (salaire imposable, NdlR). Rien n’est jamais gratuit.”

Enfin, l'expert conseille de se renseigner auprès de son Expert-comptable ou Conseil fiscal inscrit à l’ITAA, la situation de chacun étant différente...