"Je me disais que je n'étais bonne à rien" : comment retrouver l'inspiration professionnelle

"Cette rencontre s'adresse à toute personne en quête de sens, qui souhaite faire évoluer sa vie professionnelle mais aussi la société. Ce sommet sera l'occasion de bousculer les codes du travail pour cocréer le nouveau monde professionnel où le succès ne se mesure plus uniquement en termes de performance mais aussi en termes de bien-être émotionnel, d'alignement, de spiritualité et de contribution, souligne Camille Rimbault. Revenir à la spiritualité permet de donner du sens. Il ne s'agit pas ici de religion mais bien de prendre la hauteur, de se reconnecter à la vie. Trop souvent on a un rythme tel qu'on avance comme des zombies."

C'est son expérience personnelle du monde de l'entreprise qui parle. Française, ingénieur de formation, Camille Rimbault est arrivée en Belgique en 2011. Elle a travaillé d'abord dans la consultance informatique avant de rejoindre GSK. "J'ai très vite eu pas mal de responsabilités pour mon âge mais je voyais que quelque chose manquait. Et même si j'aimais mon travail, je trouvais qu'il n'avait pas vraiment de sens." Le moment critique sera pour elle l'acquisition par GSK d'une partie de Novartis. "Dans mon département, tout a changé. La culture d'entreprise n'était plus la même. Le respect de l'humain n'était plus présent", raconte Camille Rimbault qui finit par faire un burn-out. "Je n'étais pas la seule…" Vient alors le temps des remises en question. "Je me disais que je n'étais bonne à rien."

Elle décide alors de partir à la rencontre de personnes passionnées qu'elle pourrait interroger. "J'imaginais qu'elles pouvaient peut-être me transmettre une passion pour un nouveau métier." Ce projet l'amène à rencontrer énormément de gens et aborder de nouvelles thématiques : la connaissance de soi, le développement durable, le handicap, la spiritualité, l'entrepreneuriat… En 2021, elle a l'idée de créer un Sommet qui rassemblait toutes ces personnes et ces thématiques qui l'avaient aidée à aller mieux.

Lors de l'édition 2023, près de 35 intervenants, belges et internationaux (entrepreneurs, chefs d'entreprise, psychologues, coaches, artistes ou représentants d'ASBL) animeront des ateliers, conférences et tables rondes.

"Ces journées sont l'occasion de partages de connaissances, de témoignages… On ouvre le champ des possibles. Il y a une transmission d'outils qui ne sont jamais transmis et qui pourtant sont clés dans le succès de personnes qui ont réussi. Et quand on parle de réussite, ce n'est pas nécessairement lié à l'argent. La société nous a donné des codes qui ne correspondent pas nécessairement à tout le monde, comme la réussite financière, par exemple. Ce n'est pas en entrant dans les codes des autres qu'on va s'épanouir. Il faut s'autoriser à ne plus rentrer dans des cases. Je crois profondément que si chacun fait quelque chose qui lui plaît, le monde ira mieux. Si on n'aime pas son travail, on n'est pas dans une bonne énergie et on ne peut donc pas transmettre aux autres une bonne énergie. On est au-delà de la reconversion professionnelle. C'est un outil de réalignement. Chaque personne qui va se transformer aura un impact positif sur les gens autour d'elle. La transformation collective passera par la transformation individuelle."

Le Sommet aura lieu du lundi 9 au samedi 14 octobre 2023, en partie en virtuel, en partie en présentiel. Rens. : https://www.sommetdelinspirationprofessionnelle.com

"J’ai trouvé ce qui me motive"

Accompagnement. Active depuis douze ans dans l'insertion professionnelle de jeunes dans l'alternance, Hélène Dirix n'y trouvait plus sa place. "Pendant la crise sanitaire, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai suivi un parcours d'exploration de soi et ai pu créer ma boussole personnelle qui définit ce qui me met en joie, ce qui me motive. Certes, mon métier a du sens mais je n'y trouvais pas ces éléments essentiels pour moi que sont la créativité et la gestion de projet."

En octobre dernier, elle crée son activité complémentaire : CréActeur, où elle fait de l'accompagnement dès l'âge de seize ans. "CréActeur, cela veut dire être créateur et acteur de son chemin, qu'il soit professionnel ou privé." En parallèle, elle s'est formée en facilitation en intelligence collective et participe à des ateliers pour l'ASBL Cocorico&Co. "Là aussi je trouve ce qui me motive : la liberté, l'écoute de soi…" , raconte Hélène Dirix qui a décidé de quitter son emploi dans l'enseignement pour commencer ce lundi à assurer l'animation du nouveau tiers-lieu qui vient d'ouvrir dans sa commune. "Ce que je propose aux gens dans mon activité complémentaire, je l'expérimente moi-même. C'est challengeant mais je suis convaincue que j'ai fait le bon choix."