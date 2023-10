"L’argent est tabou dans notre pays mais cela change avec la génération Z, plus décomplexée"

Ainsi, d’après Student.be, la guerre des talents qui a déjà lieu en ce moment va inévitablement s’accentuer. L’organisme a donc organisé un événement spécial ce mardi à destination des entreprises belges, afin de répondre à la problématique : "Comment attirer la génération Z ?"

"Le mot-clef est transparence"

"Le mot-clef est transparence. C’est ce que recherche en premier lieu la génération Z, martèle Matthieu Verstraete. D’abord sur les contenus utilisés dans les offres d’emploi : les jeunes attendent une rédaction claire, des photos authentiques et des vidéos spontanées, pas forcément des spots d’entreprise corporate et bien léchés. La génération Z demande aussi de la transparence dans le processus de recrutement (Combien de temps cela va durer ? Quels interlocuteurs vais-je rencontrer ? Quelles actions aurai-je à effectuer ?) et sur le package salarial, un élément décisif dans le choix final. En Belgique, l’argent est tabou mais cela change avec la génération Z plus décomplexée qui attend d’aborder le sujet rapidement. Si la politique de l’entreprise ne permet pas de parler de salaire, il faut au moins l’annoncer et rapidement : 'On peut envisager tel montant, mais cela sera négocié à la fin'".

Tous ces éléments doivent être au mieux précisés dès l’offre d’emploi, sinon lors du premier entretien.

Des campagnes avec les codes du marketing

Par ailleurs, il est important d’élaborer une véritable campagne de recrutement, en adoptant les mêmes stratégies et codes que dans le marketing. L’objectif est de multiplier les contacts entre les candidats et la marque employeur via différents canaux : mailing lists, réseaux sociaux, plateformes comme Student.be, affichage dans les hautes écoles et les universités… Là encore, les jeunes attendent du contenu authentique, comme par exemple des témoignages de récents diplômés qui travaillent déjà pour l’entreprise.

Montrer la flexibilité

En outre, selon une étude de Deloitte réalisée auprès de 6 000 jeunes, les trois priorités dans le choix d’un emploi pour la génération Z sont, dans l’ordre : l’équilibre vie professionnelle et vie privée, les possibilités de formation et le salaire. "Lors du processus de recrutement, il est fondamental de bien montrer au candidat en quoi il lui sera possible de combiner ses deux vies privée et professionnelle en parlant d’une journée type, de la flexibilité permise par le télétravail…, explique Matthieu Verstraete. De plus, la génération Z est consciente de l’évolution rapide des technologies actuelles et ne veut pas être dépassée. C’est pourquoi mettre en avant les possibilités d’apprentissage pendant les entretiens permet de garantir aux jeunes qu’ils pourront rester à niveau."

Des feedbacks réguliers

À noter que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ne fait pas partie du top 7 des critères de choix de la génération Z – qui se complète par la culture d’entreprise, l’évolution de carrière, le sens du travail et la flexibilité des horaires – mais a un impact significatif sur la rétention des talents.

Sur ce dernier volet, Student.be tient à mettre en avant l’importance des feedbacks réguliers. "La génération Z a l’habitude des réseaux sociaux sur lesquels leurs connaissances réagissent systématiquement à leurs posts, par des 'likes' et 'dislikes' ou des commentaires, conclut Matthieu Verstraete. Dans le travail, c’est la même chose. Les entretiens annuels ne suffisent plus, les jeunes attendent des retours plus réguliers et informels sur leur travail. C’est une des clefs pour les retenir sur le long terme."

Student.be dispose du plus grand réseau d’étudiants en Belgique, avec plus de 350 000 utilisateurs actifs.