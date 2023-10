Comment faire face à un manager toxique ?

Que faire pour mieux gérer un manager toxique ?

1. Conserver son éthique de travail

Il est important de rester professionnel à tout moment et de ne pas laisser l'atmosphère affecter son éthique de travail. "Par exemple, si un manager hausse le ton, il ne faut pas soi-même hausser le ton, indique Clarissa Pryce, manager chez Walters People. Il est important de ne pas adopter les comportements négatifs des autres."

2. Faire preuve de compréhension

Un manager peut être toxique sans le vouloir nécessairement. "Ce n'est pas toujours clairement intentionnel. Il peut avoir des soucis professionnels comme une pression de la direction, par exemple, ou est confronté à des soucis privés qui ont un impact sur son comportement. Cela ne l'excuse pas mais le collaborateur peut y faire face plus facilement s'il comprend qu'il n'est pas la cause de ce comportement négatif." Il y a aussi une part de subjectivité. "Chacun gère ses émotions différemment. Un comportement pourra être perçu comme toxique par un collaborateur et non toxique par un autre, note Clarissa Pryce. Mais il y a aussi une part d'objectivité car certains comportements ne sont pas tolérables : harceler un collaborateur, le rabaisser devant les autres, abuser de son pouvoir, ne pas prendre ses responsabilités en tant que manager et rejeter la faute sur son équipe… Si quelqu'un est vraiment toxique, cela ressortira de toute façon et les autres personnes de l'entreprise le verront."

3. Ne pas refouler ses frustrations

Il faut en parler. Une première chose à faire est d'essayer d'en discuter avec le manager lui-même. "Sa réaction dépendra de sa personnalité. Certains seront plus ouverts à se remettre en question, d'autres non. Mais si on se prend une claque lors de cette discussion, mieux vaut ne pas réessayer", conseille Clarissa Pryce. Une deuxième option est de s'adresser à quelqu'un du service des ressources humaines ou à la personne de confiance dans l'entreprise. "Cela permet de s'exprimer et de se sentir soutenu. Il convient de leur dire que votre échange doit être confidentiel." Autre solution : s'adresser à son N + 2, le manager de son manager. "Mais c'est un risque à calculer. Cela pourrait faire empirer les choses si le manager apprend que quelqu'un de son équipe est allé parler derrière son dos. S'il faut tenir le manager au courant, il ne faut pas être trop transparent. Le collaborateur pourrait dire qui est allé voir le N + 2 car il avait besoin d'un conseil." En parler à un collègue pourrait également être envisagé. "Mais je ne suis pas toujours pour car le collègue n'est pas d'office un ami. Il suffit qu'il répète ce qui lui a été confié en changeant un peu les choses pour que cela se retourne contre la personne qui s'est confiée à lui", estime Clarissa Pryce. Il faut veiller à ce que cela ne tourne pas au commérage, car il s'agit là aussi d'un comportement toxique. Le dire à un ami peut faire du bien. Il peut être utile d'entendre le point de vue d'une personne extérieure.

4. Documenter les comportements inappropriés

Avoir des preuves pour démontrer cette toxicité peut être intéressant. Le collaborateur peut ainsi conserver les courriels ou les messages qui ne sont pas acceptables, retranscrire des conversations, noter quelque part les comportements inappropriés…

5. Penser à son bien-être

Si malgré les efforts faits pour résoudre les problèmes, rien n'est entrepris par l'employeur pour améliorer la situation, un nouvel emploi peut être la meilleure solution. Il est essentiel de bien se renseigner sur la culture d'entreprise du nouvel employeur potentiel et, lors de l'entretien d'embauche, de ne pas hésiter pas à prendre le pouls de son approche des comportements toxiques sur le lieu de travail. "Je déconseillerais d'accepter un nouveau poste sans rencontrer son futur manager et ses collègues", remarque Clarissa Pryce.

6. Et si ce n’est pas que le manager qui est toxique ?

Quand on parle d'environnement toxique, on pense au manager mais il n'y a pas que lui qui peut être toxique. "Un collaborateur peut s'entendre très bien avec son manager direct mais pas avec son N + 2 ou un collègue, reconnaît Clarissa Price. Il faut aborder le sujet avec son manager de façon confidentielle. Un bon manager va écouter et essayer de mettre en place des solutions. Quelqu'un qui est vraiment toxique l'est souvent avec tout le monde."