Combien gagne-t-on en tant que technicien ?

Facteurs déterminants

Le nombre d'années d'expérience est un facteur déterminant pour le salaire, y compris dans les secteurs techniques. Un technicien débutant (trois ans d'expérience ou moins) gagne par exemple en moyenne 2.786 euros brut par mois. Après vingt années d'activité, cette rémunération équivaut à environ 3.912 euros par mois.

La région et la taille de l'employeur jouent également un rôle : plus l'organisation est grande, plus le salaire moyen y est élevé.

Avantages extralégaux

De plus, les techniciens ou employés de production peuvent compter sur une moyenne de 27 jours de vacances ainsi que 5 à 6 avantages extralégaux différents.

Les chèques-repas ou l'indemnité de repas (76% des techniciens en bénéficient), la prime de fin d'année (75%), l'assurance hospitalisation (63%), le treizième mois (58%), le plan de pension ou l'assurance groupe (57%) et l'indemnité de déplacement (53%) sont les plus fréquemment octroyés.

Source : Jobat.be