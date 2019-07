Selon les syndicats, la direction s'est montrée incapable de présenter des propositions concrètes pour le personnel du manutentionnaire. Des actions de zèle pourraient provoquer des retards dès demain/mardi à l'aéroport.

Les négociations avaient débuté ce lundi soir. La direction et les syndicats ont tenté lundi de trouver une solution pour le sous-équipage du bagagiste. Les syndicats de salariés ACV Plus, ACLVB et BBKT rapportent lundi soir dans une annonce commune que les négociations avaient débuté à 20 heures. Sans succès.

"La direction n'a pas pu mettre de propositions concrètes sur la table", déclare Hans Elsen d'ACV Plus. Les besoins concernent principalement la pénurie de personnel et ceci à tous les niveaux de l'entreprise. "Ce sous-équipage menace de compromettre la sécurité des passagers et la santé des employés."

Afin d’affecter le moins possible les passagers, des actions de ponctualité auront lieu à partir de demain / mardi. Selon les syndicats, cela peut entraîner des retards.

Par ailleurs, les syndicats, qui ont décidé de mettre fin aux discussions, ont déclaré qu'ils feront appel à un médiateur du ministère.