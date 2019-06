En 2019, 100 fonctions ont été identifiées, parmi lesquelles on retrouve 72 métiers en pénurie de main-d’œuvre.

Le Forem a établi la nouvelle liste des fonctions critiques et métiers en pénurie pour la Wallonie.Pour inciter toujours plus de demandeurs d’emploi à se former à ces métiers, le Forem met à leur disposition plus de 130 formations spécifiques et organise des séances d’informations actives et interactives pour les découvrir. En 2018, 9.213 personnes ont terminé avec succès une formation pour un métier en pénurie.

(...)