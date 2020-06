Ça y est, STEF célèbre son siècle d’existence en 2020 ! Un siècle d’aliments globe-trotteurs... En effet, l’entreprise est le trait d’union entre les univers de l’agroalimentaire et de la consommation. Concrètement, STEF transporte des produits alimentaires frais, surgelés et tempérés à travers toute l’Europe. Tout cela en respectant la chaîne du froid, mais aussi l’humain qu’il place au cœur de son savoir-faire. Rencontre avec Gauthier Morel, directeur général.

Gauthier Morel, pourriez-vous nous en dire plus sur STEF, qui vient de souffler ses 100 bougies ?

Il s’agit d’une entreprise internationale fondée en 1920, dont la mission est de transporter à travers sept pays européens des produits alimentaires surgelés, frais (produits laitiers, traiteur ou viande, par exemple) ou tempérés (comme le chocolat notamment). Nous employons 19 000 personnes et notre chiffre d’affaires tourne autour des 3 milliards d’euros annuels.

Nous sommes aujourd’hui le leader européen sur le marché de la supply chain du froid, et nous œuvrons chaque jour à acheminer des produits des zones de production vers des zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. L’humain demeure notre priorité, surtout au regard de la rigueur qu’exige notre activité.

Quelles sont d’ailleurs les valeurs de l’entreprise ?

Le respect, la performance, la rigueur et l’enthousiasme. Il ne s’agit pas que de beaux mots : nous les mettons, en effet, en pratique au quotidien avec nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs. Si notre secteur d’activités est très axé sur le respect des procédures, des températures, et sur l’aspect sanitaire avec des exigences très élevées, l’humain demeure, comme je le disais plus haut, au centre de nos préoccupations. Il s’agit d’ailleurs d’un axe que nous entendons encore déployer dans les prochaines années, et ce, malgré le flux tendu propre à notre secteur.

Quelles sont les spécificités du marché belge ?

Près de 400 personnes travaillent pour STEF en Belgique, avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Nous avons pour objectif de développer nos activités sur le territoire car nous sommes à la recherche d’une certaine masse critique. Nous avons en ce sens un projet de cinquième plateforme à Tubize. Notre deuxième axe de développement dans le pays est la création de plateformes régionales dans les deux années à venir. En effet, la distribution à partir d’un seul point de travail devient de plus en plus difficile à cause de la circulation, mais aussi des coûts (chauffeurs et carburants). Nous sommes d’ailleurs en projet pour l’implémentation de plateformes régionales à Liège, Gand, et peut-être Anvers. Le but est de faciliter la distribution locale et de développer des activités avec des industriels locaux.

Dans un même esprit, vous vous spécialisez aussi dans la distribution urbaine...

Oui, nous avons lancé une plateforme dans le centre de Bruxelles via le marché matinal. Il s’agit de « Bruxelles city », qui alimente les réseaux de distribution de la ville, qu’il s’agisse des magasins, des supermarchés, des restaurants ou autres...

Votre présence en Belgique permet-elle aussi de développer l’import-export ?

Oui, tout à fait ! Nous sommes présents en France (le pays fondateur de STEF), en Italie, en Suisse, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Notre réseau permet d’effectuer facilement de l’import-export entre ces différents pays.

Votre politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) est particulièrement poussée...

Oui, tout à fait et nous en sommes fiers ! La mission de STEF est de créer un lien durable entre les univers de la production et de la consommation de produits agroalimentaires. Cela grâce à une démarche économique et sociale harmonieuse menée dans le respect des équilibres environnementaux. Nous prenons en compte le réchauffement climatique à travers la réduction des gaz à effet de serre (via l’emploi de fluides frigorigènes naturels), la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, le recyclage et la valorisation des déchets, et l’expérimentation de technologies alternatives pour nos véhicules.

Quelques chiffres

STEF a 100 ans

STEF possède 10 000 clients à travers sept pays européens

100 000 positions sont expédiées chaque jour

500 points de livraison sont livrés quotidiennement

71% du capital est détenu par le management et les salariés

19 000 salariés du groupe se mobilisent chaque jour pour répondre aux attentes des industriels de l’alimentaire, des enseignes de distribution et des acteurs de la restauration hors domicile

70% des postes de management sont pourvus en interne

En 2019 et pour la troisième année consécutive, STEF s’est vu décerner le niveau « Gold » par la plateforme de notation RSE d’EcoVadis.

