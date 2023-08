Entre fausse croyance et secrets de conception: à Gruyères, la fabrication du célèbre fromage réserve bien des surprises (PHOTOS)

A proximité des alpages et au pied du château de la ville de Gruyères, se tient la Maison du Gruyère. A l'intérieur, nous avons rendez-vous avec Philippe Bardet, directeur de l'Interprofession du Gruyère (l'association qui regroupe producteurs de lait, fromagers et affineurs). Avant de commencer, par mesure d'hygiène, il nous est demandé de revêtir un fin survêtement blanc ainsi qu'une casquette.

©DR

©DR

La première salle que nous visitons fait office de laiterie par laquelle le lait de vache arrive. "Les producteurs l'amènent ici, par la petite cour derrière, et on le pompe dans cette pièce. Il y a deux livraisons, une le matin et l'autre le soir. Cela a toute son importance dans la fabrication de notre fromage" , commente d'emblée notre interlocuteur.

©DR

Le rôle clé du cuivre et de la température

En entrant dans la salle voisine, plus imposante, M. Bardet explique: "On va mélanger le lait du soir, qui est refroidi dans des refroidisseurs puis passé dans une centrifugeuse pour enlever la matière grasse, avec le lait chaud qui arrive le matin et qui lui contient 3,8% de matière grasse environ. Cette opération se fait dans quatre grandes cuves en cuivre." Tous les matins, le lait maigre est donc mélangé avec le lait entier. Et la température de chauffage va jouer un rôle capital. "Le mélange en cuve dure deux heures et la température va progressivement augmenter. Après 45 minutes à 30°, on utilise des couteaux pour trancher le caillé et on peut déjà apercevoir des grains de fromage. A la fin du chauffage, on est à 58°. Cette température est importante car elle va permettre une sélection des bactéries lactiques. Les bactéries dégénérées vont être détruites. Concrètement, on peut dire que les germes portant des maladies vont être détruits à 53°. Attention toutefois que si l'on chauffait trop, au-delà de 58° comme nous le faisons, ce serait néfaste également car cela poserait un problème au séchage. Et cela tuerait aussi toutes les bactéries et le fromage serait dès lors foutu."

©DR

Jacques Ecoffey, le fromager en service ce matin, précise l'importance des cuves en cuivre: "Il y a en fait un processus qui se passe entre le lait et le cuivre. Le cuivre s'oxyde et va permettre de transmettre des molécules au lait. En cas de manque de transmission de cuivre, le goût ne tiendrait pas et serait horrible." Si la Maison du Gruyère compte quatre cuves, ce n'est pas un hasard: "Dans la fabrication de notre fromage, on n'a pas le droit d'utiliser la cuve plus d'une fois par jour. La raison est liée au cuivre: après une fabrication, celui-ci a besoin de temps afin de retrouver toutes ses valeurs. La particularité dans la fromagerie ici, c'est que nous tolérons des visites. Du coup, afin que les touristes puissent se rendre compte du processus, nous réalisons une fabrication dans l'une des quatre cuves en début d'après-midi. Sinon cela se fait le matin. Car il y a une autre règle à respecter: le lait qui a été apporté la veille au soir ne peut avoir plus de 18h avant d'être travaillé."

©DR

Pressage et petit bain

L'opération suivante, dans la conception du gruyère, se fait toujours dans la grande salle. Le mélange obtenu après deux heures de chauffage dans les cuves en cuivre va être transféré dans différents moules. C'est à présent le pressage qui va avoir toute son importance. "Le lait et les grains de fromage vont être pressés dans des moules en inox, avec de l'eau" , explique M. Bardet. "On va presser dans un premier temps à 300 kgs puis arriver progressivement, le lendemain matin, jusqu'à 900 kgs. Cette opération dure environ 20 heures" .

©DR

A noter que sur chaque meule, un passeport est imprimé durant le pressage, sorte de carte d'identité du fromage avec le numéro de la fromagerie et sa date de fabrication.

©DR

Après 20 heures de pressage, les fromages sont retirés de leur moule et placés dans un bain de sel durant 24 heures. "Il y a plusieurs raisons", explique Philippe Bardet. "Ce bain de sel refroidit le fromage, c'est un agent conservateur et ça donnera également du goût" . Avant d'arriver à la cave, le fromage aura donc passé deux jours complets en salle de fabrication.

©DR

Pourquoi une odeur d'ammoniaque dans la cave?

Il est à présent temps de descendre à la cave, là où sont stockés les meules. Dès notre entrée dans les lieux, deux choses nous marquent: la hauteur et longueur des étalages en bois ainsi qu'une drôle d'odeur d'ammoniaque. "Ce n'est pas nous qui nettoyons à l'ammoniac" , sourit M. Bardet. "En réalité, lors de l'affinage des meules, une protéine se dégrade et cela dégage de l'ammoniaque."

©DR

Deux paramètres importants sont pris en considération au niveau de la cave. "Dans une cave à gruyère, il ne doit pas faire trop sec. Il faut compter 90% d'humidité. Et les tablards (ou planches d'affinage) sur lesquels reposent les meules doivent être de l'épicéa brut non raboté."

©DR

Dans ces immenses couloirs, la technologie est venue à la rescousse de l'homme. Avant, c'était l'humain qui prenait le temps de frotter tous les fromages à la main. Désormais, une machine avec capteurs assure le travail. "L'appareil va prendre chaque fromage pour le frotter. Et pendant qu'il en brosse un, l'engin est déjà en train d'en récupérer un autre ", raconte Philippe Bardet. "L'homme reste toutefois utile pour téléguider la machine à certains moments, notamment parce que celle-ci n'est pas encore en mesure de savoir quel âge a la meule. Or si le fromage est frotté tous les jours le premier mois, il ne le sera plus qu'une fois tous les 3 ou 4 jours ensuite. C'est assez rare mais il arrive parfois des couacs avec l'engin technologique, comme un fromage qui tombe à terre."

©DR

Le machiniste présent pour téléguider l'appareil nous fournit lui une petite idée du temps que prend l'affinage de toute la cave. "Il faut compter 6 à 7 heures pour faire une longueur. Après cela varie en fonction du nombre de fromages sur la rangée. Pour être précis, disons donc que la machine frotte 110 fromages sur une heure."

©DR

Bye bye le fromage

Et ensuite, que devient le fromage? "Après trois mois, seule une partie de la production reste dans notre cave, faute de place", explique M. Bardet. "Le reste part dans une maison de commerce, chez des affineurs qui ont de grandes caves. Mais nous gardons un contrôle sur notre fabrication puisqu'après cinq mois, des gens de chez nous vont vérifier la qualité du produit. Comment? En tapant sur la meule, en vérifiant l'absence de trous et enfin, à l'aide d'une sonde, en mesurant l'élasticité du fromage et son goût. Car un gruyère qui n'a pas de goût, ce n'est pas un gruyère (rires) . Cette opération de contrôle s'appelle la taxation. Après celle-ci, le fromage peut être soit commercialisé, soit encore affiné quelques mois en cave."

"Non, il n'a pas de trous!": ces neuf choses à savoir sur le gruyère

1. C'est une fausse croyance! Le gruyère n'est pas un fromage à trous comme nous sommes nombreux à le penser. Philippe Bardet à sa petite explication: "En France, c'est dû à la confusion entre le gruyère et l'emmental, qui lui a des trous." Le fromager Jacques Ecoffey prend cela avec le sourire: "C'est très vieux comme pensée. Que ce soit dans les films (Tom et Jerry, Wallace et Gromit) les livres, sur internet... l'erreur est la même. On dit "troué comme un gruyère", la lune est également souvent comparée à un gruyère pour ses trous. Il faudra plusieurs décennies avant que les gens comprennent, je pense, mais pluts tôt sera le mieux (rires) ."

©DR

2. Dans le gruyère, il n'y a pas de lactose. "Beaucoup de gens pensent que produits laitiers = lactose" , explique M. Bardet. "C'est faux. Dans notre fabrication, des bactéries lactiques vont dégrader le lactose en acide lactique. Il n'y a donc plus de lactose. On en retrouve par contre dans des fromages frais avec peu de maturation tels que la mozzarella."

©DR

3. La quantité de fromage obtenue via les 4 cuves en cuivre peut varier en fonction de la saison et de la qualité du lait. "De manière générale, on réalise 48 fromages par jour, donc 12 fromages par cuve". A noter qu'en fonction de la région, de l'altitude et du micro-climat, chaque gruyère aura également sa spécificité et son goût différent.

4. Lors du pressage, quand le caillé est pressé avec de l'eau, il y a un liquide qui s'échappe et qu'on appelle 'petit lait'. Ce jus est en général utilisé pour nourrir les porcs. Mais ce liquide chaud a aussi donné naissance à une boisson bien connue des Suisses mais dont on ignore l'existence à l'étranger: le Rivella.

©DR

5. Une autre spécificité du gruyère émane de la température de la cave. "Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en y entrant mais il ne fait pas froid dans notre cave. Il fait 15°. Dans le cas du fromage Comté, les caves sont à 9 ou 10°. Quelles conséquences? En fait, l'affinage ira plus lentement dans le cas du Comté, et plus vite chez nous. Mais dès lors, cela nécessite une qualité plus grande chez nous: car si l'affinage va plus vite, s'il y a quelque chose de mauvais dans le gruyère, cela se développera plus vite également. Le meilleur moyen de conserver un fromage serait de le mettre à 4°. Cela serait moins risqué mais votre fromage n'aura alors pas de goût. Plus l'affinage va vite, plus les arômes du fromage vont resortir. C'est ce qui explique d'ailleurs ce petit goût noisette dans le gruyère."

©DR

6. Toujours au niveau de la conservation en cave, le gruyère va rester au moins trois mois dans la fromagerie avant qu'il n'aille chez de plus gros affineurs. "Dans le cas du Comté, après huit jours, le fromage part déjà chez l'affineur. Chez nous, c'est différent et le gruyère ne peut en outre pas s'appeler gruyère avant cinq mois d'affinage. On ne peut pas le commercialiser avant cette période, c'est inscrit dans le cahier des charges."

7. Avec le gruyère, on ne risque pas de retrouver des traces de médicaments. "En effet, le fermier n'est déjà pas censé venir apporter son lait s'il traite ses vaches aux antibiotiques. Et même si cela arrivait, que le lait contaminé débarquait chez nous, le fromage serait raté."

8. Le gruyère est protégé par une certification AOP (Appellation d'Origine Protégée). "Donc si sur un fromage gruyère, vous ne voyez pas ce sigle AOP, ce n'est pas du gruyère. La France a droit à un gruyère IGP à trous. C'est un cas unique. Ailleurs, personne d'autre ne peut appeler son fromage gruyère. On se bat contre cela."

©DR

9. La Suisse compte au total 170 fromageries où l'on fabrique du gruyère. Ces fromageries sont de tailles différentes mais au total, ce sont 2.000 agriculteurs qui font partie de la coopérative. Mais Philippe Bardet ajoute: "On dénombre en outre 52 fromageries d'alpage, seulement en service l'été dans les montagnes. C'est important que cette tradition perdure car elle permet de rentabiliser les terrains en pente des montagnes. La fabrication dans ces alpages reste similaire, mais le fromage redescend assez rapidement en plaine car on ne dispose pas tout là-haut de cave permettant l'affinage adéquat."