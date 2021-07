Le nouveau satellite européen Quantum, une concurrence à Starlink d'Elon Musk ? Ou un objectif plus ambitieux ?

Bientôt tous bloqués sur Terre, entourés de débris en orbite lancés à folle allure?

Envois d’engins hors de notre atmosphère, projets de "panneaux publicitaires" en orbite, idées mégalos, accidents, destructions de satellite pour prouver sa puissance : autant d’exemples qui font que l’espace entourant la Terre est ou sera de plus en plus pollué. Une situation qui pourrait dégénérer et nous faire "étouffer" sur Terre.