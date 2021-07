Hugo Lasat succèderait à Bruno Colmant comme nouveau CEO de Degroof Petercam

Hugo Lasat succèderait ainsi à Bruno Colmant, qui quitterait son poste de Chief Executive Officer pour se consacrer à plein temps à ses responsabilités de Head of Private Banking.

Le conseil d’administration de Degroof Petercam a décidé aujourd’hui de proposer à l’assemblée générale des actionnaires du groupe de nommer Hugo Lasat, actuel CEO de l’entité de gestion DPAM (Degroof Petercam Asset Management), en tant qu’administrateur exécutif en vue d’être désigné Chief Executive Officer du groupe, sous réserve de l’approbation des autorités règlementaires compétentes.

Hugo Lasat succèderait ainsi à Bruno Colmant, qui quitterait son poste de Chief Executive Officer pour se consacrer à plein temps à ses responsabilités de Head of Private Banking dont il a déjà pris la supervision directe en mars dernier. Bruno Colmant reste membre du comité de direction et du conseil d’administration de Degroof Petercam.

Sous réserve de l’agrément des autorités, Peter De Coensel, actuellement CIO Fixed Income et membre du comité de direction et du conseil de DPAM, deviendrait le nouveau CEO de DPAM à la succession d’Hugo Lasat. Ce dernier deviendrait président du conseil d’administration de DPAM (pour plus d’infos, voir communiqué DPAM).