La société mère de Quick lance des restaurants pour concurrencer KFC et Belchicken

Le groupe de restauration rapide QSRP a ouvert mercredi le premier restaurant d'un nouveau concept, Chick&Cheez, à Liège. Quatre autres établissements de restauration rapide spécialisés dans le poulet frit devraient ouvrir leurs portes d'ici la fin de l'année. Le groupe qui comprend Quick et Burger King, vise à terme 38 succursales.

Chick&Cheez se concentre sur les produits à base de poulet croustillant, qu'il combine avec des "sauces originales", souvent à base de fromage. La chaîne pêche donc dans le même segment que celui où la chaîne américaine de restauration rapide au poulet KFC est également active.

QSRP, abréviation de Quick Service Restaurant Platform, souhaite développer rapidement la chaîne, principalement par le biais de franchises et de partenariats locaux. Après l'implantation dans le centre de Liège, Hornu et Mons devraient suivre à l'automne, indique-t-elle dans un communiqué de presse. Charleroi et Bruxelles seront ajoutées d'ici la fin de l'année. L'année prochaine, Anvers accueillera le premier restaurant de la moitié nord du pays.

50 emplois fin 2021

D'ici la fin de l'année 2024, QSRP et le franchisé veulent avoir ouvert 38 restaurants dans tout le pays. Ils souhaitent également ouvrir plusieurs restaurants en un seul lieu. À Bergen, par exemple, un Chick&Cheez sera situé sur le même site que O'Tacos, le concept de tacos de QSRP. A terme, Chick&Cheez devrait avoir des restaurants dans tout le Benelux. Chaque restaurant créera une dizaine d'emplois. D'ici la fin de l'année, il y aura déjà une cinquantaine d'emplois.

Le fonds d'investissement Kharis a lancé QSRP l'année dernière. Le groupe compte près d'un millier de restaurants et quelque 6 000 employés en Belgique, au Luxembourg, en France, en Italie, en Pologne, en Allemagne et en Autriche. L'entreprise possède Quick et est franchisée de l'américain Burger King. Les autres chaînes de son portefeuille sont O'Tacos, Nordsee et Go!Fish.

Selon De Tijd, la société mère de Quick souhaite également ouvrir une quinzaine de nouveaux O'Tacos dans les années à venir, principalement en Flandre avec des villes comme Alost, Hasselt et Malines. Il existe déjà une cinquantaine de succursales. Burger King devrait ajouter environ 10 restaurants par an dans les années à venir, en plus des 50 restaurants actuels. Quick continuera d'exister, mais il n'y aura pas de nouveaux restaurants pour le moment, déclare Allesandro Predo, PDG de QSRP, au journal économique.