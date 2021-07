Un médicament contre le Covid-19 développé et produit en Belgique : "Il se montre efficace pour tous les nouveaux variants"

La biotech belge ExeVir Bio, qui développe actuellement un candidat-médicament anti-Covid-19, utilisera la plateforme de production CDMO de Mithra, située à Flémalle (Liège), pour produire celui-ci, annoncent les deux entreprises belges jeudi. Exevir Bio est une spin-off du VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) de l'UGent créée sur la base des découvertes de deux professeurs. Ils ont développé, à partir d'anticorps de petites tailles de lama, des NanobodiesTM qui empêchent le virus du Covid-19 de rentrer dans les cellules humaines. Ce candidat-médicament a pour vocation d'agir en complément des vaccins, en traitement ou en prévention.

En mars dernier, le VIB annonçait que l'anticorps Covid-19 développé par ses chercheurs se montrait efficace pour tous les nouveaux variants du SRAS-CoV-2.

Celui-ci "présente potentiellement un plus grand spectre d'action et une efficacité contre un large éventail de coronavirus (neutralisation des pan-sarbécovirus). Des données précliniques montrent que l'anticorps XVR011 est efficace contre le virus SARS-CoV-2, mais également contre tous les variants qui se propagent rapidement. Les données récentes générées par ExeVir démontrent une forte capacité de neutralisation in vitro des variants Delta et Gamma", soulignent les deux partenaires.

Un bel exemple de coopération wallo-flamande

ExeVir et Mithra, entreprise liégeoise spécialisée dans la santé féminine, vont donc collaborer pour la production de ce traitement. Cela passera par l'accélération du développement clinique du nouvel anticorps dérivé du lama. La production du produit candidat d'ExeVir se fera dans une nouvelle unité (Injectables) de la plateforme CDMO de R&D et de production de Mithra située à Flémalle.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Mithra qui dispose d’une toute nouvelle unité technologique de production ‘fill & finish’. ExeVir vit vraiment une année incroyable", se félicitait Torsten Mummenbrauer, CEO d’ExeVir Bio.

Et Renaat Baes, Chief Manufacturing Officer de Mithra, de compléter :"Nous combinerons l’expertise unique de nos équipes pour accélérer l’approvisionnement clinique et assurer une capacité de production adéquate pour venir en aide aux patients du monde entier. Notre collaboration contribuera à créer de l’emploi au sein de l’écosystème de biotechs en Belgique et en Europe."