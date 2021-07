"Les entrepreneurs sociaux ne sont pas de doux rêveurs !"

Les investisseurs ont injecté dans les start-up belges, en à peine six mois, autant de capitaux qu'en 2020

Les levées de fonds en faveur des start-up “tech” belges ont atteint un montant record au 1er semestre. Biotech, FinTech et HealthTech sont les cibles les plus prisées, et les business angels belges se montrent très actifs.