Le patron d’un Carrefour Market après les inondations : "Et comme si ça ne suffisait pas, j’ai dû faire face au pillage"

Les tout premiers chiffres devraient sortir au mieux début août. C’est-à-dire quand les déclarations de sinistres ou de chômage temporaire pour force majeure, dont les procédures ont par ailleurs été simplifiées, seront rentrées.

"Un véritable nettoyage par le vide"

S’il est impossible de dire avec certitude quels sont les secteurs les plus touchés, on peut néanmoins en pointer deux qui ne peuvent qu’être en haut de la liste : l’Horeca et les commerces. L’Horeca parce qu’assez naturellement et tout comme son public, il est attiré par les bords de fleuves et de rivières. Les commerces parce que ce qui compte, c’est l’accessibilité, très certainement pour ceux des centres-villes, mais également pour ceux des périphéries, installés le long des routes, proches d’un cours d’eau. Tel Idéo Cuisines et Dressings à Rochefort.

Les cinquante centimètres de surélévation que la commune avait exigés des cuisinistes indépendants au moment de la construction n’ont pas servi à grand-chose : il y a eu plus d’1,60 m d’eau à l’intérieur du magasin inauguré il y a un peu plus d’un an. "L’eau a ravagé le showroom et tout emporté dans le dépôt : frigos, fours, lave-vaisselle…, raconte Christophe Langouche, un des deux associés. Un véritable nettoyage par le vide." Avec comme facteur aggravant pour Idéo que depuis la crise sanitaire, les délais de livraison sont très longs et "qu’on avait voulu anticiper les lenteurs à venir et donc qu’on avait surstocké l’électroménager et les accessoires. Les pertes sont une chose. La reconstruction du stock en sera une autre…"

© D.R.





La montée des eaux les a pris au dépourvu. "On pensait pouvoir protéger le magasin par des sacs de sable, mais ils n’ont pas suffi, ajoute Christophe Langouche. L’eau est parvenue à transporter sur 100 mètres un transpalette et un container. Les vitres, portes et murs du magasin étaient donc peu de chose." Et d’évoquer une fermeture de quatre à six mois, quand bien même les assurances se sont déjà mises en branle - "on a déjà reçu l’autorisation de nettoyer et d’évacuer ce qui pouvait l’être" - et que l’entreprise compte un deuxième magasin et un autre dépôt, de mobilier cette fois, à Bastogne, qui n’ont pas été touchés.

Victime de pillages "innommables"

Pour François Wilmain, propriétaire du Carrefour Market de Verviers centre-ville, la question du délai ne se pose pas encore : le magasin, dont les murs appartiennent à la Ville et dont il est locataire, est totalement détruit. Par l’eau et… par les pilleurs. "C’était démentiel d’un côté, innommable de l’autre. Il y avait de l’eau sur un mètre de haut qu’ils venaient se servir. Jusque dans les caisses et dans le coffre, en le forçant !" Il a porté plainte à la police. "C’était sur la liste de la centaine de choses que je dois faire, ajoute-t-il, parmi lesquelles : prévenir les fournisseurs, supprimer les abonnements de téléphone et d’électricité, voir ce qu’il en sera des collaborateurs, gérer la partie administrative… Je commence seulement à atterrir. C’est quelque chose qu’on n’est pas censé vivre dans toute une vie." Dimanche, il est allé chercher quelques effets personnels. Ce lundi, il a rendez-vous avec son assureur. "La solidarité entre les personnes a magnifiquement fonctionné, proches ou moins proches, comme ces scouts venus de Flandre", ajoute François Wilmain, reconnaissant être toujours "un peu perdu" et "tout doucement se remettre".

"Carrefour aussi a réagi, ajoute-t-il. Directement. Très rapidement. Ce qui est normal, puisque nous sommes en relation commerciale, mais c’était appréciable. On profite de leur expertise technique." Car tout est sens dessus dessous. "Une partie a été emportée, une autre volée, et tout le reste a été arraché, écrasé. Les frigos ont été soulevés et déplacés de plusieurs mètres."

"Déterminer l’ampleur des dégâts"

Des artisans et des industries sont également victimes des inondations, même s’ils sont peut-être moins nombreux en bordure d’eau qu’ils ne l’étaient dans le passé. "Mais pour un imprimeur, pour un vitrier… même 30 à 50 centimètres d’eau peuvent être catastrophiques, dit l’un d’eux, car les moteurs des machines sont souvent installés dans le bas."

© AFP





Et parfois, la destruction est complète comme pour la beurrerie Corman à Goé ou la chocolaterie Galler à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), toutes deux installées sur la Vesdre : façades effondrées, dégâts considérables, ingrédients à jeter, production à l’arrêt… "L’eau se trouvait à l’intérieur des locaux sur une hauteur entre 1,70 m et 1,80 m, détruisant par la même occasion le matériel, les ingrédients, expliquait samedi matin Valérie Stefenatto, directrice de la communication de Galler, à l’agence Belga. Après avoir constaté les dégâts, nous devons désormais en déterminer l’ampleur et notamment vérifier si certaines machines peuvent encore être utilisées. Nous sommes toujours dans la phase exploratoire des lieux et il faudra attendre plusieurs jours avant d’avoir une vision claire et déterminer s’il est possible de commencer le travail de déblayage. Actuellement, il n’y a même pas encore d’électricité et cela complique donc le travail."