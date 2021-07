Barco : un carnet de commandes record mais la conversion en chiffre d'affaires entravée

Barco a enregistré une forte croissance des commandes au cours du premier semestre de cette année. À la fin du premier semestre, le carnet de commandes a atteint le niveau record de 391 millions d'euros. Toutefois, la conversion des commandes en chiffre d'affaires a été entravée par "des restrictions persistantes liées à la pandémie et, dans une moindre mesure, par des pénuries de composants".

Le spécialiste de l'imagerie de Courtrai l'a annoncé lundi avant les heures de bourse. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 366 millions d'euros, soit 10 % de moins qu'au premier semestre 2020. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 27,5 millions d'euros, soit 7,5 % des ventes, contre 10 % pour le premier semestre de l'année dernière et 3,5 % pour le second semestre de l'année dernière.

"Je suis heureux de constater que la demande sur nos marchés finaux et notre solide position concurrentielle se traduisent par une forte augmentation des commandes et un niveau exceptionnel du carnet de commandes au premier semestre", a déclaré le PDG Jan De Witte. "Le chiffre d'affaires reste quelque peu en retrait par rapport aux commandes, en raison d'une reprise inégale de l'activité économique combinée à des complications dans la chaîne d'approvisionnement. Je suis donc convaincu que Barco continuera d'afficher des améliorations constantes à mesure que les marchés se rétabliront et que les réouvertures de bureaux s'accéléreront. Nous tenons compte du fait que les problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient freiner cette accélération de la croissance."

Dans l'hypothèse d'une poursuite de la reprise de l'activité économique et d'une accélération de la conversion des commandes en ventes, la direction est convaincue que les ventes de l'année afficheront une "nette augmentation" par rapport à l'année dernière, avec une marge EBITDA pour l'ensemble de l'année supérieure à celle du premier semestre.