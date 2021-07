Accueil Economie Entreprises & Start-up La fédération belge d’esport devient la 27e fédération sportive à obtenir le soutien de la Loterie Nationale La Belgian Esports Federation (BESF) et la Loterie Nationale ont officialiser, ce lundi, leur partenariat. De quoi donner de la visibilité et de professionnaliser une discipline qui ne cesse de grandir à l'échelon mondial. © D.R. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







L’esport est-il une discipline sportive à part entière ou un simple hobby pour jeunes “gamers” en manque d’adrénaline ? La question reste ouverte et nous ne la trancherons pas ici. Ce qui devient nettement plus clair, en revanche, c’est le succès grandissant de l’esport à travers le monde et le poids économique du secteur. D’après Newzoo, société...