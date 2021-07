Tintin : les secrets d'un business inépuisable

Eco$tory | Depuis sa création au début du siècle dernier, le personnage de Tintin a fait couler beaucoup d’encre... et de flux financiers. Après 24 albums, plusieurs films et séries d’animation, jeux vidéo, pièces de théâtre et montagnes de produits dérivés, le reporter à la houppette est devenu un véritable symbole de business.

Le personnage de Tintin apparaît pour la première fois en 1929 dans le supplément jeunesse Le Petit Vingtième du journal belge Le Vingtième Siècle. C’est à travers les aventures de Tintin au pays des Soviets que les lecteurs découvrent pour la première fois le reporter-aventurier et sa célèbre houppette. Imaginé par le dessinateur Georges Remi, alias Hergé, le chevaleresque Tintin, toujours prêt à défendre les plus faibles et lutter contre le "Mal", apparaît dans pas moins de 24 bandes-dessinées dont l’inachevée Tintin et l'Alph-Art.

© D.R.





A ce jour, 250 millions d'albums ont été vendus dans le monde entier, dont 80 millions de traductions en 120 langues et dialectes différents. Tintin est donc un poids lourd de l'édition, seulement devancé par Astérix. A noter que les aventures du petit gaulois continuent de paraître, à la différence de celles de Tintin, dans le respect de la volonté post mortem de son créateur.

© Arte France/Gedeon programmes/Moulinsart SA/RMN-Grand Palais/RTBF





Aujourd'hui, 4 millions d'albums des aventures de Tintin sont toujours vendus chaque année en moyenne, dont 500 000 en France et 1,5 million en Chine environ. Ces ventes représenteraient 15 % du chiffre d'affaires annuel de Casterman, l'éditeur historique de la saga depuis 1934, soit entre 4 et 5 millions d’euros.

© Belga Image





Dans le top 3 des albums les plus vendus, figurent Tintin en Amérique (1931), Tintin au Congo (1930) et Le Lotus bleu (1936).





Une fortune à 100 millions d'euros

La veuve d'Hergé, Fanny Vlamynck, est aujourd'hui l'unique propriétaire des droits du reporter à la houppette. Avec son second mari Nick Rodwell, ils dirigent l’empire Tintin à travers la société de droit belge Moulinsart SA. Cette entreprise gère tous les aspects commerciaux, et est propriétaire des Editions Moulinsart qui traitent de toutes les publications consacrées à Hergé et à son œuvre. Ces publications excluent la série des albums standards, éditée par Casterman. Tous les ans, Casterman verserait aux Rodwell la modique somme de 1,7 million d'euros pour les seuls droits d’auteur. Et d'après le journal Les Echos, la fortune du couple s'élèverait à plus de 100 millions d'euros.

© Belga Image





Parallèlement, la Fondation Hergé veille au respect de l'œuvre de Hergé et justement des droits d'auteur. Le couple Rodwell est également à la tête de cette association à but non lucratif.

Moulinsart SA possède cinq business units dédiées au textile, aux objets de collection, à l'édition, au multimédia et à la promotion. Figurines, posters, sacs, polos, tee-shirts, carnets, calendriers, agendas, peluches, stylos... Impossible de tous les nommer, les produits dérivés à l’effigie de Tintin sont légion. Les peluches Milou et les figurines en plastique font notamment partie des best-sellers... Tous ces articles représenteraient pas moins de 75 % du chiffre d'affaires de Moulinsart SA.

Quel chiffre d’affaires nous direz-vous ? Hélas, c’est un mystère, puisque l’entreprise refuse de communiquer cette donnée depuis 2006. Son montant annuel était alors estimé à 16,5 millions d'euros, mais serait ensuite retombé autour de 10,4 millions en 2018, d’après des informations du journal Le Parisien.

Coups marketing

Feuilleton Tintin en partenariat avec la Comédie-Française, exposition événement au Grand Palais à Paris, réédition en version colorisée de Tintin aux pays des Soviets... Les coups marketing de Moulinsart SA se suivent mais ne se ressemblent pas. Parmi les grands projets, on citera la trilogie de longs-métrages en images de synthèse et capture de mouvement. Le premier volet, Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, réalisé par un certain Steven Spielberg, est une adaptation des albums Le Secret de La Licorne, Le Crabe aux pinces d'or et Le Trésor de Rackham le Rouge.

© Belga Image





Fanny et Nick Rodwell auraient ici encore récupéré 2,5 à 5 % sur les entrées du film sorti en 2011. Au total, ce long-métrage aurait rapporté 370 millions de dollars, même s'il aurait dû atteindre les 425 millions pour être rentable. Enfin... il aura tout de même permis de doubler les ventes d'albums en français à sa sortie.

Un deuxième film de ce type est actuellement en préparation. Les Aventures de Tintin : Le Temple du Soleil serait inspiré des albums Le Sceptre d'Ottokar et L'Affaire Tournesol, et cette fois-ci réalisé par le néo-zélandais Peter Jackson. Le troisième opus de la trilogie pourrait être co-réalisé par Spielberg et Jackson.

© Belga Image

Par ailleurs, la démesure tintinophile peut aussi s’illustrer par l’achat pour 2,6 millions d’euros d’un projet de couverture de l'album Le Lotus Bleu. C'était au mois de janvier 2021, et la somme égalait alors "seulement" le record datant de 2015, pour la vente d'une série de dessins à l’encre de Chine réalisés pour les pages de garde de plusieurs albums.

Moins lucratif, mais qui rapporte tout de même grâce à ses 80 000 visiteurs par an, on mentionnera aussi le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve, qui fait partie intégrante du business de Tintin. Le lieu de 3 600 m² a ouvert ses portes en 2009 en banlieue bruxelloise. Sa construction a été financée à hauteur de 15 millions d'euros par Fanny Rodwell, sur fonds propres.

Finalement, le couple Rodwell amasse, réinvestit, et n'en finit pas d'enchaîner les projets. Tout du moins, et c'est bien la stratégie, jusqu'en 2053. Car en effet, 70 ans après la mort de Georges Remi, en 2053 donc, l’œuvre tant convoitée d'Hergé tombera dans le domaine public...