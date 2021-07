Gil Simon (Resa) : "On n’est pas passé loin d’une catastrophe encore plus importante"

Le patron de Resa a cru, un moment, que la catastrophe aurait pu être plus importante. "On n’est pas passé loin d’une catastrophe encore plus importante, a confié Gil Simon. En cas de débordement plus important de la Meuse, plusieurs postes haute tension d’Elia auraient pu être touchés. Dans ce cas-là, c’est le black-out sur toute la Province de Liège avec des conséquences en cascade".