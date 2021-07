La plus grande société d'ouverture de session web d'Europe vient d'être créée

Les entreprises technologiques néerlandaises iWelcome et Onegini vont fusionner. La société fusionnée s'appellera OneWelcome et sera la plus grande société d'ouverture de session d'Europe sur un marché en croissance rapide d'un milliard de dollars. "Ce que nous faisons peut sembler banal, mais il s'agit d'une infrastructure critique, car si vous ne pouvez pas vous connecter, vous ne pouvez plus rien faire", explique Danny de Vreeze, PDG.

Se connecter, par exemple, à un site web ou à une application peut sembler simple, mais cela devient vite complexe. Comme de nombreuses entreprises veulent éviter de faire des erreurs, elles préfèrent confier le processus de connexion à une société spécialisée.

OneWelcome s'occupe de la porte d'entrée numérique de diverses organisations, comme les chemins de fer néerlandais, l'assureur ASR et la Banque centrale européenne (BCE). L'entreprise vérifie non seulement si l'utilisateur saisit le bon mot de passe, mais aussi si la tentative de connexion ne provient pas d'un endroit étrange. "La plupart des gens cliquent sur mot de passe oublié, d'ailleurs", note De Vreeze.

En coulisses, la société technologique s'assure également que de nouveaux comptes peuvent être créés. OneWelcome veille également à ce que les personnes puissent se déconnecter à nouveau.