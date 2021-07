Le décollage vers l'espace de Jeff Bezos est retardé

Le décollage vers l'espace du vaisseau Blue Origin, avec à son bord le milliardaire américain Jeff Bezos, a été retardé mardi de quelques minutes, selon le compte à rebours de la société de tourisme spatial.

Le propulseur New Shepard, au sommet duquel se trouve une capsule transportant l'homme le plus riche du monde et trois autres passagers, devait s'envoler à 08H00 locales (13H00 GMT) de la base de Blue Origin dans le désert du Texas.