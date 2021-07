Les clubs privés de sport et loisir Aspria lèvent 53 millions d'euros

Fondé en 2000 et basé à Londres, Aspria exploite des clubs privés en Europe, et notamment en Belgique, en Italie et en Allemagne. Ces clubs proposent toute une série d’infrastructures de sports et de loisirs, de santé, de garde d’enfants et d’éducation, des restaurants et des chambres d’hôtel, qui sont actuellement utilisés par environ 40 000 membres.

Aspria annonce ce mardi un investissement de 53 millions d'euros, issus de fonds gérés par des filiales de Fortress Investment Group LLC.