Un Italien débourse près de 3 millions d'euros pour un saphir du Cachemire

Un saphir du Cachemire de 27 carats a été adjugé 2,1 millions d'euros lundi soir lors d'une vente aux enchères organisée à Monaco par l'Hôtel des ventes de Monte-Carlo (HVMC), a indiqué mardi une porte-parole de cette maison.

Estimée entre deux et trois millions d'euros, cette pierre précieuse, montée sur une bague en platine et or jaune dans un double entourage de diamants ronds, a été mise à prix à 1,7 million d'euros lors de cette vente qui se tenait au Café de Paris.

Sept acheteurs par téléphone ont fait monter les enchères avant le coup de marteau final. L'acquéreur, de nationalité italienne, devra débourser avec les frais un total de 2,7 millions d'euros pour ce bijou qui appartenait précédemment à une famille princière européenne.

Gisements fermés

Les plus beaux spécimens de saphirs du Cachemire, très appréciés des collectionneurs, sont régulièrement vendus au-dessus du million d'euros. Au XIXe siècle, un glissement de terrain dans les montagnes de l'Himalaya avait révélé un gisement de pierres exceptionnelles, a expliqué la maison de ventes.

Aujourd'hui, la plupart des gisements de cette région sont fermés, ce qui explique la rareté et la valeur de ces pierres "d'un bleu profond et d'un éclat soyeux et velouté", a-t-elle ajouté.

En 2014, le "Blue Belle of Asia", un saphir de Ceylan de 392 carats monté sur un collier de diamants avait été adjugé pour la somme astronomique de 17,29 millions de dollars chez Christie's à Genève.

Sur les 450 lots de bijoux mis aux enchères lundi lors de cette vente, 80 % ont trouvé preneur, pour un total de six millions d'euros.