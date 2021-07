Accueil Economie Entreprises & Start-up Frédéric Bodereau (Barilla) : "Quand nous avons racheté Harrys, il y avait 22 ingrédients dans le pain. Il y avait de tout" Barilla a entamé dès 2008 son virage vers le développement durable. © Belga Image Patrick Dath-Delcambe Journaliste

C’est forcément tendance : le slogan “Good for You, Good for the Planet” n’est pas en soi des plus originaux...