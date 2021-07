Chute des ventes pour Carrefour Belgique

Carrefour Belgique a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur de 6,7 % à celui de la même période de l'année dernière, alors que la chaîne de supermarchés avait vendu beaucoup plus pendant le lockdown. C'est ce qui ressort des résultats financiers que le groupe français a publiés mercredi. Les supermarchés belges de Carrefour ont enregistré des ventes de plus de 1,1 milliard d'euros de début avril à fin juin. Sur une base comparable, cela représente une diminution de 6,7 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Cela ne devrait pas être une surprise, car le deuxième trimestre de l'année dernière a été très spécial en raison du lockdown. Les frontières ont été fermées et les gens ne pouvaient plus sortir pour manger. À l'époque, Carrefour a vendu pas moins de 15,9 % de plus en Belgique.

Par rapport au deuxième trimestre de 2019, la croissance est encore forte au deuxième trimestre de cette année, note le groupe.