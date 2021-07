Enquête chez Fnac et Vanden Borre : des hommes avec des sacs remplis d'argent liquide étaient régulièrement vus dans ces magasins

En mai, une enquête judiciaire a été ouverte en France sur Fnac Darty, la société qui chapeaute les chaînes de magasins Fnac et Vanden Borre opérant en Belgique. Dans plusieurs magasins français, les commandes auraient été payées avec des sommes en espèces dépassant les limites autorisées. Le site d'information français Mediapart a rapporté la nouvelle.

Le tribunal examinera les transactions d'une valeur de 1,5 million d'euros entre 2014 et 2021 et a entamé une enquête sur le blanchiment d'argent et les gangs. Début juin, des perquisitions auraient été menées dans cinq magasins parisiens et, entre-temps, quatre directeurs de magasin et un directeur commercial ont été licenciés.

En France, les particuliers et les professionnels résidant en France sont autorisés à payer jusqu'à 1 000 euros en espèces pour un produit ou un service. Les non-résidents sont soumis à un plafond de 15 000 euros pour les achats privés.

À la Fnac Darty, cependant, des transactions en espèces allant jusqu'à 47 000 euros auraient été acceptées. Selon Mediapart, un système bien organisé avait été mis en place à cet effet dans une quinzaine de magasins. Des hommes avec des sacs remplis d'argent liquide étaient régulièrement vus dans ces magasins.

La société a confirmé à l'agence de presse française AFP qu'elle avait signalé d'éventuelles irrégularités au tribunal de Paris. Selon l'entreprise, seul un nombre limité de magasins de la chaîne de magasins électriques Darty sont concernés.