Cette start-up qui veut responsabiliser le business des GSM et tablettes reconditionnés Le marché du reconditionnement des smartphones et tablettes est en train de se structurer en Belgique, et la start-up à impact aSmartWorld joue la carte de la filière locale. © aSmartWorld Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







À 38 ans, Geoffroy Van Humbeeck fait partie de la génération des entrepreneurs qui font le pari de concilier des objectifs de rentabilité, de responsabilité et de durabilité. Un entrepreneur à impact, comme on a coutume de les qualifier. Son business concerne la collecte, le reconditionnement et la remise en service de GSM et de tablettes. Quant à l’ambition de ...