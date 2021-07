L'association professionnelle Buurtsuper.be veut attaquer Delhaize

L'association professionnelle Buurtsuper.be menace, au nom des commerçants indépendants, d'intenter une action en justice contre la chaîne de supermarchés Delhaize. Depuis l'installation d'un centre de distribution automatisé, il y a plus de deux ans, les franchisés se débattent avec des limites de commande et des pénuries de livraison.

Buurtsuper.be demande une compensation financière et une solution structurelle aux problèmes d'approvisionnement. C'est ce qu'a déclaré mercredi le directeur général de Buurtsuper.be, Luc Ardies. Buurtsuper.be est l'organisation Unizo de magasins spécialisés et de supermarchés indépendants, affiliée à Ahold Delhaize, Alvo, Carrefour, Spar-Colruyt Group et Lambrechts. "En raison des inondations en Wallonie, le problème de l'approvisionnement semble à nouveau d'actualité, mais en réalité le problème est structurel. L'affaire traîne depuis plus de deux ans. Depuis lors, un nouveau centre de distribution automatisé a connu des difficultés à tous les niveaux", explique M. Ardies.

Pas sans conséquences

Cela n'est pas sans conséquences. "Des limites de commande sont imposées aux magasins, ce qui limite structurellement leur capacité. Dès que les ventes sont supérieures à la normale, et plus récemment pendant le week-end prolongé après les vacances bancaires, la logistique ne peut plus suivre", explique M. Ardies. "Et ce que vous ne pouvez pas commander, vous ne pouvez pas vendre."

Malgré des réunions avec la direction de l'entreprise et des lettres officielles adressées à la chaîne de supermarchés, Buurtsuper.be "s'est heurté à un mur de déni et de mauvaise volonté", affirme M. Ardies. "A notre grande horreur, Delhaize n'a à aucun moment pu offrir une quelconque perspective sur le moment où le problème serait résolu." C'est pourquoi l'organisation sectorielle a lancé un outil d'enregistrement, avec lequel les propriétaires de magasins peuvent systématiquement signaler chaque semaine quelles limites de commande sont apparues, quelles pénuries de livraison se sont produites.

"L'idée est de constituer un dossier dans l'espoir de convaincre la direction de Delhaize", explique Ardies. Buurtsuper.be veut obtenir une compensation financière pour les propriétaires de magasins et une solution structurelle aux problèmes d'approvisionnement.