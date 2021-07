Les produits d'exploitation d'Elia atteignent 1,3 milliard d'euros au premier semestre

Il explique cette hausse par une progression des revenus en Belgique (+63,7 millions) et en Allemagne (+87,7 millions), partiellement compensée par une diminution des revenus d'Elia Grid International (-2,3 millions). Le résultat net ajusté affiche par contre une baisse de 1,6% à 150,5 millions d'euros en raison d'une hausse des frais de maintenance et de personnel en Allemagne. L'EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) a lui diminué de 7% par rapport à l'exercice précédent et s'élève à 265,3 millions.

Elia ajoute par ailleurs avoir réalisé des investissements réseau à hauteur de 164,9 millions d'euros en Belgique et de 221,6 millions en Allemagne pour "garantir un système fiable et durable".

L'entreprise a également subi des dommages dans plusieurs postes à haute tension lors des fortes précipitations et des inondations mi-juillet dans la région de Liège. Elia travaille au rétablissement de l'approvisionnement électrique, en collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution, mais ne peut encore quantifier l'impact financier des dégâts. Il devrait cependant rester limité.

Pour 2021, le groupe dit garder confiance en sa capacité à fournir un rendement ajusté des capitaux propres dans la partie supérieure de la fourchette ciblée entre 5,5% et 6,5%.