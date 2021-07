Scandale environnemental Volkswagen : les actionnaires réclament 8 millions d'euros

Une action collective intentée par un groupe d'actionnaires de Porsche SE, la société mère de Volkswagen, sera entendue par un tribunal de Stuttgart, en Allemagne, ce mercredi. Ils reprochent à la société holding de ne pas les avoir informés des éventuelles conséquences financières du dieselgate et demandent une indemnisation de 8 millions d'euros. Les plaignants estiment avoir surpayé leurs actions PSE pendant des années parce qu'ils ignoraient l'ampleur du scandale des émissions diesel qui a éclaté pour la première fois aux États-Unis en 2015.

L'une des questions est de savoir si et dans quelles circonstances PSE, en tant que société holding, est responsable de la publication d'informations pertinentes pour le marché en vertu des règles boursières applicables.

La société holding elle-même fait valoir que les allégations ne sont pas fondées, car elle est une société holding - et non un constructeur automobile - et n'est donc pas impliquée dans le développement, la production ou la commercialisation de véhicules.

Volkswagen a admis en septembre 2015 que l'entreprise avait triché sur les tests d'émissions en utilisant un logiciel illégal. Ainsi, des millions de voitures diesel sont apparues moins polluantes qu'elles ne l'étaient. Le scandale a déjà coûté au groupe automobile, qui comprend également des marques telles qu'Audi et Skoda, plusieurs milliards de dollars en amendes et en dommages et intérêts.