AB InBev chute en Bourse

Le numéro un mondial de la bière AB InBev a annoncé jeudi avoir plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l'an dernier, à 1,9 milliard de dollars, avec des ventes dépassant leur niveau d'avant la pandémie. Le titre chutait de 6 % à l'ouverture.

Sur la même période de 2020, le bénéfice net du groupe belgo-brésilien, connu pour ses marques mondiales Budweiser, Stella Artois et Corona, avait atteint 921 millions de dollars.

La forte hausse des profits a été portée par un rebond du chiffre d'affaires, à 13,5 milliards de dollars (+27,6 % par rapport à avril-juin 2020).

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), qui sert de référence pour les prévisions internes, a lui progressé de 31 %, à 4,8 milliards de dollars.

Pour l'année 2021, le brasseur prévoit une hausse de son Ebitda comprise entre 8 et 12% et une croissance de ses ventes supérieure à celle de l'Ebitda.

Le PDG Michel Doukeris s'est réjoui d'un niveau d'activité supérieur à celui du printemps 2019. "L'exécution cohérente de notre stratégie commerciale (...) a assuré le maintien de la dynamique au deuxième trimestre avec une hausse des produits de 3,2 % au-delà des niveaux antérieurs à la pandémie (2T 2019), malgré les impacts du Covid-19 qui se font toujours ressentir", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Sur l'ensemble du premier semestre, l'activité a progressé de 22,4 % à 25,8 milliards de dollars et l'Ebitda de 22,1 % à 9,1 milliards de dollars. Le bénéfice net a atteint 2,9 milliards de dollars, contre seulement 76 millions sur les six premiers mois de l'an dernier au plus fort de la crise économique liée aux mesures de confinement.

Parmi les axes stratégiques de développement, AB InBev investit dans la numérisation de la relation avec ses clients. Sur les six premiers mois de l'année, ses plateformes de commerce en ligne auprès des particuliers ont vu leurs produits plus que doubler sur un an.