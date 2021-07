AstraZeneca a vendu pour 1,17 milliard de dollars de vaccins anti-Covid, dont plus de la moitié en Europe

Pourquoi il ne sera pas rentable à terme pour les entreprises pharmaceutiques de tirer profit de la pandémie

À la mi-janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce qui paraissait une évidence depuis un certain temps déjà : la disponibilité des vaccins contre le coronavirus tourne de plus en plus à une mauvaise pièce entre « nantis » et « démunis ». Une chronique signée Steven Desmyter, co-directeur Investissement responsable chez Man Group