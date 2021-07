Danone : la plupart des membres du conseil d'administration vont quitter leurs fonctions

Nouveau président, nouveau directeur général et bientôt nouveaux administrateurs: Danone annonce jeudi que la plupart des membres du conseil quitteront leurs fonctions d'ici à 2023, y compris l'historique Franck Riboud, dans l'optique de montrer un nouveau visage aux investisseurs.

Cette "refonte de la composition du conseil" a été "proposée par l'ensemble des administrateurs pour servir la performance et la mission de Danone pour les années à venir", affirme le groupe dans un communiqué, en marge de la présentation des résultats semestriels.

Le renouvellement se fera en plusieurs phases "d'ici l'assemblée générale du printemps 2023" et concernera tous les administrateurs, à l'exception du nouveau président Gilles Schnepp et des deux administrateurs représentant les salariés, est-il indiqué.

Antoine de Saint-Affrique, directeur général à compter du 15 septembre, prétendra à un poste d'administrateur "dès la prochaine assemblée générale".

Huit prétendants au conseil devront donc être trouvés, l'objectif étant de composer un conseil de douze membres. Gilles Schnepp depuis mars, et Antoine de Saint-Affrique bientôt, arrivent aux manettes à l'issue d'une "crise de gouvernance douloureuse", selon les mots de M. Schnepp, fin avril.

L'ex-PDG Emmanuel Faber avait été évincé à la mi-mars, épilogue d'une fronde d'actionnaires combinée à des divisions internes. Il avait notamment été désavoué par son prédécesseur, Franck Riboud, fils du fondateur de Danone Antoine Riboud.

Ce dernier fait partie des administrateurs sortants. Son départ du conseil sera effectif lors de l'assemblée générale d'avril 2022. Il demeurera toutefois président d'honneur de Danone.

"Nouveau cycle"

Franck Riboud était devenu en 1996 président-directeur général, reprenant le flambeau de son père Antoine à la tête du groupe maison-mère des yaourts Activia, des petits pots bébé Blédina ou encore d'Evian.

A partir de 2014, il avait confié la direction générale à Emmanuel Faber, propulsé PDG à son tour en 2017.

"Je suis heureux qu'un nouveau cycle s'ouvre pour le groupe et le conseil. Ma seule préoccupation reste celle de servir au mieux Danone et de soutenir avec force Antoine de Saint-Affrique dans sa tâche pour remettre l'entreprise dans une dynamique de croissance", affirme M. Riboud, cité dans le communiqué.

"L'évolution du conseil facilitera, j'en suis sûr, la mise en oeuvre de son projet", ajoute-t-il.

Ce départ prochain devrait contenter les investisseurs, dont "beaucoup pensent que Frank Riboud est un obstacle à la sortie de la division Eaux", que certains appellent de leurs voeux en vue d'un "recentrage stratégique" de Danone, estime auprès de l'AFP, Pierre Tegner, analyste chez Oddo-BHF.

Malmenées par la pandémie de Covid-19, les eaux en bouteille (Evian, Volvic, Bonafont au Mexique, Font Vella en Espagne, Mizone en Chine...) représentaient 15 % du chiffre d'affaires en 2020.

L'ex-directrice générale finances Cécile Cabanis quittera aussi le conseil dont elle avait récemment été nommée vice-présidente. Son départ avait été réclamé par les fonds hostiles à M. Faber.

Nouveaux talents

Pour ses futurs administrateurs, Danone compte intégrer "de nouveaux talents avec une expérience internationale et une expertise sectorielle fortes tout en veillant à la diversité et au niveau d'indépendance du conseil", précise M. Schnepp dans le communiqué.

Devant des députés français, Emmanuel Faber avait estimé en juin que le conseil d'administration s'était "compromis" avec les fonds activistes et n'était "pas en état aujourd'hui d'assurer la défense et la souveraineté de Danone".

Côté résultats, le deuxième trimestre 2021 marque un début de reprise pour le groupe, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,6 % à près de 6,2 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes interrogés par Factset et Bloomberg.

Sur l'ensemble du semestre, le bénéfice net a progressé de 5,2 % à 1,07 milliard d'euros.

En raison notamment de "l'impact négatif de l'inflation des coûts de matières premières", la marge opérationnelle courante s'est contractée à 13,1 %, contre 14 % un an plus tôt et 15,2 % en 2019, avant la pandémie.

Ce recul est moindre qu'attendu, souligne Pierre Tegner, d'Oddo-BHF. Cela conforte "l'idée que le très CT [court terme] est bien moins fragile que ce que certains craignent et que le groupe devrait clore la dégringolade des résultats des douze derniers mois", écrit-il dans une note.

Peu après 11H00 (09H00 GMT) à la Bourse de Paris, le titre Danone grimpait de 4,79 % à 59,91 euros.