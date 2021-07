Accueil Economie Entreprises & Start-up Odoo devient la première "licorne" informatique wallonne Le fonds d'investissement américain Summit Partners, déjà présent au capital de la société informatique wallonne fondée par Fabien Pinckaers, a racheté des parts d'Odoo pour un montant de 180 millions d’euros. De quoi propulser la valorisation de l'entreprise largement au-delà du milliard d'euros. © BELGA Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







Manager de l’année et première “licorne” wallonne du secteur IT. Pour Fabien Pinckaers, entrepreneur de 42 ans, et Odoo, la société de logiciels de gestion pour entreprises qu’il a fondée en 2004 dans le Brabant wallon, l’année 2021 est d’ores...