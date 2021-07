Toyota n'a jamais vendu autant de voitures qu'en juin cette année

Le groupe automobile japonais Toyota n'a jamais vendu autant de voitures au mois de juin que cette année. Les ventes ont été supérieures d'un cinquième à celles du sixième mois de l'année coronaire. Dans le même temps, l'entreprise semble avoir peu souffert de la pénurie mondiale de puces dans la production. Le nombre de voitures sortant des chaînes de montage a également été plus élevé que jamais en juin. Toyota a vendu près de 845 000 voitures et en a produit plus de 853 000. L'entreprise japonaise a pu contourner des problèmes tels que la pénurie de puces, en partie parce qu'elle a conservé des stocks importants de pièces.

Mais il y a des problèmes. Par exemple, les experts s'attendent à ce que la pénurie de puces s'aggrave. En outre, Toyota a arrêté la production en Thaïlande ce mois-ci en raison d'une épidémie de corona dans ce pays.