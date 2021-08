Le classement Fortune Global 500 recense les 500 entreprises mondiales les plus importantes en termes de chiffre d'affaires.

AB InBev est la 236e entreprise mondiale la plus importante en chiffre d'affaires

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev se trouve à la 236e place au classement Fortune Global 500 qui recense les 500 entreprises mondiales les plus importantes en termes de chiffre d'affaires, indique lundi le magazine Fortune. AB InBev a généré 47 milliards de dollars de ventes en 2020. A l'échelle mondiale, les 500 plus grandes entreprises ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires global de 31.700 milliards de dollars - en recul de 5 % - et 1.600 milliards de dollars de bénéfices (-20 %).

Le top 10 est dominé par les Etats-Unis et la Chine avec en tête le groupe de distribution américain Wal-Mart (523 milliards de dollars de CA) suivi par State Grid (Chine, 383 milliards), Amazon (280 milliards), China National Petroleum, Sinopec, Apple (260 milliards), CVS Health, UnitedHealth Group, Toyota et enfin Volkswagen, seule entreprise européenne du top 10. Wal-Mart conserve sa première place pour la 8e année consécutive.

143 entreprises japonaises

Le classement de 2021 comprend 143 entreprises chinoises, 122 entreprises américaines et 53 entreprises japonaises. "Les changements radicaux provoqués par la pandémie auront des répercussions à long terme sur les entreprises du monde entier", a commenté Scott DeCarlo, rédacteur en chef de la liste Fortune.

"Il faut savoir que malgré l'impact de la pandémie, les entreprises figurant sur la liste ont généré 31.700 milliards de dollars de revenus l'année dernière, soit l'équivalent d'un tiers du PIB mondial. Mais la crise du Covid-19 s'est également avérée une période de changement pour les plus grandes entreprises du monde, avec 45 nouvelles sociétés rejoignant la liste", explique Brian O'Keefe, rédacteur en chef par intérim de Fortune.

Les sociétés du Fortune Global 500 emploient près de 70 millions de personnes dans le monde.