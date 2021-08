Alfa Romeo et Lancia seront bientôt en 100 % électrique

Après la fusion PSA-Fiat Chrysler (Stellantis) : "Chaque marque aura sa chance"

Quelques jours après la création de Stellantis, groupe issu de la fusion de PSA et Fiat, le nouveau directeur général Carlos Tavares expose ses ambitions pour le groupe. Parmi les grands axes : l'électrification des gammes et une nouvelle stratégie pour la Chine. Côté nominations, le directeur de Peugeot prend la tête d'Alfa Romeo et est remplacé par l'ex-directrice de Citroën.