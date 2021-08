Le Néerlandais Kadans Science Partner s'implante en Belgique

La société a acheté un parc de recherche constitué de six bâtiments totalisant plus de 28.000 m² à Louvain-la-Neuve.

Kadans Science Partner a acheté le parc de recherche et de technologie Watson & Crick Hill à Louvain-la-Neuve. Ce parc fait partie du parc scientifique de Louvain-la-Neuve, indique mardi Kadans Science Partner. Le parc est constitué de six bâtiments totalisant plus de 28.000 m², composés de bureaux et de laboratoires. Le site de 11 hectares comprend 958 places de stationnement et offre un potentiel de développement de 25.000 m² supplémentaires. Actuellement, les bâtiments sont loués à 27 organisations dans le domaine des sciences de la vie, précise Kadans Science Partner.

"Nous sommes ravis d'ajouter Watson & Crick Hill à notre portefeuille. Outre le fait qu'il s'agit de notre premier site en Belgique, il fait également partie du puissant pôle d'innovation du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Nous sommes impatients d'établir de nouveaux liens entre les organisations de Belgique et d'autres pays de notre réseau européen", a expliqué Chiel van Dijen, directeur commercial de Kadans Science Partner.