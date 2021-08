Etex rachète le britannique Sigmat pour "devenir un leader mondial de la construction hors site"

Home Eos veut devenir la scale-up de référence pour l’isolation acoustique durable

La start-up de Farciennes a bouclé un financement de 1,85 million d’euros avec Sambrinvest, W.IN.G. by Digital Wallonia et Innovation Fund. De quoi passer au stade de la scale-up, explique Pierre de Kettenis, fondateur et CEO de Home Eos.