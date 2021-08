Brussels Airlines annonce avoir perdu 143 millions d'euros au premier semestre

Brussels Airlines a enregistré une perte d'EBIT (résultat d'exploitation avant intérêts et impôts) de 143 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année, en raison des conséquences de la crise sanitaire, annoncé jeudi la compagnie aérienne dans la foulée des résultats de sa maison-mère Lufthansa. Une perte d'EBIT de 211 millions d'euros avait été enregistrée au premier semestre 2020.

L'interdiction des voyages non essentiels au premier trimestre et les restrictions de voyage continues ont gravement affecté le nombre de passagers de la compagnie aérienne, selon cette dernière. Les revenus du premier semestre ont diminué de 45 % par rapport à la même période l'an dernier, à 138 millions d'euros. Brussels Airlines a transporté 57 % de passagers en moins entre janvier et juin par rapport à la même période l'année dernière et le coefficient d'occupation a baissé de 11,7 points de pourcentage, à 60,7 %.

"La crise du Covid-19 a contraint Brussels Airlines, après un bon début d'année, à suspendre presque totalement ses opérations entre la mi-mars et la mi-juin 2020. Depuis lors, le niveau de production a été nettement inférieur et ne s'est pas encore redressé au niveau d'avant-crise", a déclaré la compagnie aérienne. Au premier semestre 2021, les coûts d'exploitation ont diminué de 37 % à 290 millions d'euros, principalement parce qu'il y avait moins de dépenses pour l'achat de matériaux et de services.

Brussels Airlines ne fait pas de prévisions pour l'ensemble de 2021, en raison de la "situation toujours incertaine et imprévisible causée par la crise actuelle du Covid-19 dans le monde".