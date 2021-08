La chanteuse R&B doit son succès à son gigantesque empire de la mode et de la beauté.

Rihanna, la musicienne la plus riche du monde, est désormais milliardaire

La chanteuse et femme d'affaires barbadienne Rihanna vaut désormais 1,7 milliard de dollars. C'est ce qu'a annoncé mercredi le magazine économique Forbes. Cela fait d'elle l'un des musiciens les plus riches du monde. Robyn Rihanna Fenty, 33 ans, originaire de l'île de la Barbade, a fait son apparition sur la scène musicale internationale en 2003. Sa carrière musicale a déjà porté ses fruits, mais c'est son talent d'entrepreneuse qui l'a catapultée dans le rôle de milliardaire. La chanteuse R&B doit son succès à son gigantesque empire de la mode et de la beauté.

Selon Forbes, environ 1,4 milliard de sa fortune provient de sa marque de maquillage Fenty Beauty. Elle l'a créée en collaboration avec le géant français du luxe LVMH. Fenty Beauty veut être une marque inclusive et propose donc du maquillage pour une douzaine de teintes de peau différentes.

Rihanna est également copropriétaire de la ligne de lingerie Savage X Fenty, qui contribue à hauteur de 270 millions à sa valeur nette, selon Forbes.

Et bien que la chanteuse n'ait pas sorti d'album depuis 2016, elle conserve une énorme influence en ligne, avec plus de 100 millions de followers sur Instagram et Twitter.