Une entreprise française annonce une prime pour ses travailleurs vaccinés contre le Covid-19

Les employés et intérimaires vaccinés contre le Covid-19 toucheront une prime de 200 euros.

Le leader français de la filière porcine Cooperl va verser une prime de 200 euros aux salariés et aux intérimaires vaccinés contre le Covid-19, a annoncé la direction. "Cette prime sera versée à tous les salariés et les intérimaires qui font partie des effectifs en août et qui sont vaccinés sur la base du volontariat", a indiqué le service communication du groupe breton, confirmant une information des médias locaux.

"La décision a été annoncée lundi aux salariés et aux intérimaires", selon la même source, précisant que le groupe comptait environ 7 400 salariés, dont 4 700 en Bretagne.

Contactée par l'AFP, la déléguée syndicale de l'entreprise Marie-Jeanne Menier (CFDT) s'est interrogée sur la base légale de la prime, soulignant le risque de "discrimination" entre salariés et regrettant qu'elle ne soit attribuée qu'"à certains et pas à d'autres".

"On saura par le biais de cette prime si les salariés sont vaccinés ou non", a ajouté l'élue au CSE qui craint que le secret médical des employés soit mis à mal par la mesure.

Née en 1966 de l'association de 24 éleveurs de la région de Lamballe (Côtes-d'Armor), Cooperl est une coopérative d'agriculteurs du Grand Ouest spécialisée dans la production et la valorisation des viandes, indique le groupe sur son site internet.