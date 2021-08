Pearle compte plus de 210 magasins en Belgique.

Le groupe d'optique GrandVision s'est pratiquement rétabli de la crise du coronavirus au dernier trimestre. Les résultats de la maison-mère de Pearle avoisinent ceux de 2019, avant la pandémie. En juin, le groupe a réalisé son meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré. Pearle compte plus de 210 magasins en Belgique. GrandVision regarde la suite de l'année avec confiance. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires comparable à celui de 2019.

Sur l'ensemble du 2e trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 993 millions d'euros soit près du double par rapport à l'année dernière dont la période avait été frappée par la crise du coronavirus. Il boucle au premier semestre un bénéfice net de 231 millions d'euros contre une perte de 212 millions un an plus tôt.

Pearle compte près de 750 magasins en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg regroupés au sein de GrandVision Benelux. En Belgique, on trouve plus de 210 magasins employant 1.000 collaborateurs.