Plusieurs centaines de nouveaux avions et des milliers de pilotes à engager : Wizz Air voit les choses en grand pour la reprise

La compagnie aérienne hongroise Wizz Air, qui dessert l'aéroport de Charleroi, souhaite élargir ses activités. D'ici 2030, elle a annoncé vouloir tripler sa flotte, pour passer de 140 à 500 appareils. Une expansion qui nécessitera également l'engagement de 4 600 pilotes supplémentaires. Si, tout comme ses concurrentes, Wizz Air a été fortement touchée par la crise sanitaire, elle semble déjà se rétablir. Elle souhaite revenir à sa pleine capacité, c'est-à-dire le niveau antérieur à l'éclatement du Covid-19, durant l'été 2021. D'ici la fin de l'année, 300 pilotes supplémentaires devraient rejoindre les rangs de la compagnie. Du personnel de cabine devrait également venir gonfler les effectifs dans ses 43 bases.

Wizz Air est actuellement cotée à la Bourse de Londres et connait une forte croissance sur le marché des vols à bas coût. Durant son dernier exercice fiscal, qui se terminait fin mars, le nombre de passagers transportés a chuté de 75 % et tournait autour des 10 millions. Elle avait enregistré une perte de 576 millions d'euros et avait dû licencier plus d'un millier de personnes.