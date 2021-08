Aéroport de Charleroi : Ryanair ouvre trois nouvelles routes aériennes vers l'Italie à partir d'octobre et novembre

Après avoir annoncé l’ouverture de nouvelles routes vers la Suède (Stockholm-Arlanda, à partir du 31 octobre 2021), du Danemark (Billund, à partir du 29 octobre 2021), de la Finlande (Helsinki, à partir du 2 novembre 2021), de Chypre (Paphos, à partir du 2 novembre 2021) et du Maroc (Essaouira, à partir du 31 octobre 2021), la compagnie aérienne low-cost Ryanair proposera trois nouvelles destinations en Italie cet hiver : Trieste, Gênes et Trapani.

Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport, déclare : ″Avec cette annonce, ce ne sont pas moins de huit nouvelles destinations qui seront disponibles au départ de notre aéroport. En outre, elles complètent notre offre à destination de l’Italie qui passe à 21 destinations proposées à la communauté italienne de Belgique et à tous les amateurs de ce pays aux multiples facettes. Ryanair poursuit sa croissance au départ de Brussels South Charleroi Airport et nous ne pouvons que les remercier pour la confiance accordée à l’ensemble de nos équipes″.



L'aéroport carolo détaille, dans un communiqué de presse, les différentes destinations italiennes annoncées.

Trieste - nord-est

Trieste, située à la frontière italo-slovène et chef-lieu de la région Frioul-Vénétie Julienne, sera reliée à Brussels South Charleroi Airport les jeudis et dimanches, à partir du 31 octobre 2021. Les jeudis, les Boeings 737-800 aux couleurs de Ryanair quitteront Bruxelles-Charleroi à 14.40 pour se poser à Trieste dans les environs de 16.20. Le retour est estimé à 16.45 pour une arrivée sur le tarmac de BSCA à 18.25. Les dimanches, les départs à destination de l’Italie auront lieu à 14.05, avec une arrivée à 15.45. Le retour vers la Belgique est prévu à 16.10, avec un atterrissage estimé à 17.50.

La ville est organisée autour de trois points importants : son port, le grand canal et sa place centrale. Située au pied de la colline de San Giusto et ouverte sur la mer, la Piazza Unità d’Italia est le point de départ idéal pour partir à la découverte des quartiers avoisinants : Borgo Teresiano et Giuseppino Borgo. Sur cette place, entourée de bâtiments néoclassiques et baroques, se trouve la Fontana dei Quattro Continenti (Fontaine des quatre continents), aussi appelée Fontana del Mazzoleni. Celle-ci représente le monde de façon allégorique sous les traits de quatre figures symbolisant les habitants des parties du monde connues à l’époque de sa création entre 1751 et 1754.

Gênes - nord-ouest

Ville portuaire et capitale de la Ligurie, Gênes sera connectée à l’aéroport de Bruxelles-Charleroi les mardis et samedis, à dater du 2 novembre 2021. Les départs vers Gênes auront lieu dans l'après-midi, soit à 15.20 les mardis (arrivée à 16.55) et 17.15 les samedis (arrivée à 18.50). Les retours de la capitale ligure à destination de la Belgique se feront en soirée avec un décollage en fin d’après-midi les mardis (départ à 17.20 – arrivée 18.55) et en début de soirée les samedis (départ à 19.15 – arrivée à 20.50).

Gênes est connue pour son port qui n’est autre que l’un des principaux ports italiens mais également l’un des plus grands de la Méditerranée. La ville est un pôle logistique et technologique important en Italie. Singulièrement réputée pour son côté industriel, Gênes regorge d’histoire, dont une large partie du centre historique est sous la protection de l’UNESCO. Les visiteurs auront le loisir de contempler les 110 palais que la ville a à offrir, dont 42 sont classés à l’UNESCO. L’extrême beauté de la ville, entre mer et montagne, ne laissera pas les futurs voyageurs indifférents.

Trapani - ouest de la Sicile

Direction maintenant le sud et la Sicile au départ de Bruxelles-Charleroi, Ryanair lancera sa ligne à destination de Trapani à partir du 31 octobre 2021. Les liaisons hebdomadaires seront assurées les mercredis et dimanches avec un départ depuis Brussels South Charleroi Airport à 08.00 et une arrivée en Sicile vers 10.30. Les vols retours sont programmés à 10.55, avec un atterrissage prévu à 13.25 sur le sol belge.

Capitale de la province du même nom, Trapani est une ville située à l’extrême ouest de l’île, dont la position surprenante entre la mer et la montagne en fait un endroit tout à fait particulier. Située au pied du Mont Eryx, aussi dénommé Mont San Giuliano dont la ville d’Erice en compose son sommet, Trapani est face à l’archipel des Egades, l’une des plus grandes réserves marines d’Europe, composée de trois îles principales (Favignana, Levanzo et Marettimo), des îles de Stagnone et de six îlots. Réputée pour ses anciennes traditions marines et ses plages, Trapani est également connue pour son développement et la commercialisation du sel. Sa réserve naturelle des marais salants offre des couchers de soleil colorés à contempler sans modération.