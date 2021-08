Construction d'une centrale à gaz à Vilvorde : Engie Electrabel en appel contre le rejet du permis

En juillet, la province du Brabant flamand avait rejeté une demande de permis d'Engie pour la construction d'une nouvelle centrale à Gaz à Vilvoorde. L'entreprise annonce aujourd'hui qu'une procédure en appel a été déposée auprès de la ministre flamande de l'Énergie, Zuhal Demir. Selon le député provincial Gunther Coppens (N-VA), la centrale émettrait trop d'azote, de CO2 et d'ammoniac. Il s'agit d'un revers pour un avenir proche censé se passer de l'énergie nucléaire, puisqu'il faudrait construire deux à trois grandes centrales à gaz en Belgique. Le projet serait de plus en contradiction avec le plan de politique de qualité de l'air de la ville de Vilvorde qui vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2025 et à réduire radicalement les émissions de CO2.

Le site de Vilvorde avait été racheté par la société Engie-Electrabel il y a un an et était considéré comme l'un des principaux candidats dans le projet de construction de centrales à gaz en Belgique, censées devoir absorber la sortie du nucléaire prévue d'ici 2025.